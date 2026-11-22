روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: هفته گذشته، هزار و ۸۸۸ دستگاه خودروی سواری و ۹ هزار و ۱۹۲ مسافر و سرنشین خودرو با شناور‌های خودروبر و مسافری تندرو در مسیر‌های دریایی کیش جابه‌جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار بندرگاه کیش در هفته گذشته، ۹۵۷ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت) وارد کیش شدند و ۹۳۱ دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.

شناور‌های خودروبر با انجام ۱۴۱ سفر شامل ۷۲ سفر ورودی و ۶۹ سفر خروجی، در مجموع ۵ هزار و ۶۶۴ سرنشین خودرو را جابه‌جا کردند و از این تعداد، ۲ هزار و ۸۷۱ نفر وارد کیش شدند و ۲ هزار و ۷۹۳ نفر از کیش خارج شدند.

در بخش حمل‌ونقل مسافری نیز شناور‌های تندرو با انجام ۹۹ سفر شامل ۴۹ سفر ورودی و ۵۰ سفر خروجی، جابه‌جایی ۳ هزار و ۵۲۸ مسافر را به ثبت رساندند و از این تعداد، هزار و ۸۷۶ نفر ورودی و هزار و ۶۵۲ نفر خروجی بودند.

بر اساس مجموع آمار تردد‌های دریایی، هفته گذشته، از ۹ هزار و ۱۹۲ مسافر و سرنشین خودروی جابه‌جاشده، ۴ هزار و ۷۴۷ نفر وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۴۴۵ نفر نیز از کیش خارج شدند.