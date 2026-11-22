همزمان با روز جهانی کودک و بزرگداشت کودکان شهید میناب، نمایشگاه هنری و اجرای شب میناب با همکاری خانه فرهنگ ایران و سازمان امامیه پاکستان در محل نماز جمعه حیدرآباد و در جوار قدمگاه مولا علی (ع) برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این رویداد فرهنگی و هنری، در قالب مجموعه‌ای از آثار با موضوع جنایات جنگی اخیر علیه ملت ایران و با بهره‌گیری از هنر چیدمان اشیاء (اینستالیشن آرت) و هنر اجرا (پرفورمنس) با حضور هزاران نفر از شخصیت‌های برجسته سیاسی، دینی و فرهنگی، دانشجویان، فعالان فرهنگی و اجتماعی، اصحاب رسانه، نمازگزاران و زائران قدمگاه علوی برگزار گردید.

سعید هاشمی وابسته فرهنگی سرکنسولگری و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد، در گفت‌و‌گو با رسانه‌های خبری با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: نصب و چیدمان یادبود کودکان شهید میناب و نمایش آنچه از این کودکان و مدرسه شجره طیبه میناب به‌جا مانده است، در این جایگاه معنوی و با زبان هنر، بازنمایی جنایات ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران است.

در جنگ تحمیلی رمضان، حمله وحشیانه به مرز‌های قانونی سرزمین ایران، نقض قوانین بین‌المللی و شهادت قائد عزیز امت (ره) و جمع زیادی از مردم غیرنظامی، زنان و کودکان و همچنین انهدام زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها، بار دیگر چهره واقعی مدعیان مبارزه با تروریسم را آشکار ساخت.

کسانی که خود از عوامل شکل‌گیری تروریسم دولتی در جهان هستند، اکنون با کارنامه‌ای از جنایات جنگی در جنوب لبنان، غزه، فلسطین، سوریه، عراق و جنوب ایران، به‌ویژه در استان هرمزگان و حمله عامدانه به مدرسه شجره طیبه میناب با موشک‌های تاماهاوک آمریکایی، در برابر افکار عمومی جهان قرار گرفته‌اند.

در ادامه این مراسم، دیگر شخصیت‌های حاضر نیز ضمن محکومیت جنایات جنگی در ایران و غزه، با ملت ایران و به‌ویژه خانواده‌های کودکان شهید میناب ابراز همدردی و همبستگی کردند.

از دیگر برنامه‌های جنبی این رویداد، برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان و نوجوانان حیدرآبادی با موضوع جنگ ایران و تصاویر کودکان میناب بود.

در این بخش، با تمرکز ویژه بر یاد و خاطره «ماکان نصیری» و همراهی با پویش جهانی #RememberMinab، آثار هنری نوجوانان مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان و اصحاب رسانه قرار گرفت.

همچنین، بنا بر اعلام دبیرخانه و هیئت داوران جشنواره بین‌المللی سورنا، اثر هنری یکی از نوجوانان شهر حیدرآباد پاکستان در این رویداد، شایسته دریافت جایزه نقدی و لوح افتخار شناخته شده است.

برگزاری این برنامه، جلوه‌ای از همبستگی فرهنگی و انسانی مردم پاکستان با ملت ایران و تلاشی هنرمندانه برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره کودکان بی‌گناه میناب و رساندن پیام مظلومیت آنان به افکار عمومی جهان بود.