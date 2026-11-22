با همکاری بسیج و شرکت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز خراسان شمالی ، پهلوانان گود زورخانه ای ، همیاران انرژی در مسیر مدیریت مصرف شدند.

به صدا درآمدن زنگ فتوت و پهلوانی در گود مصرف حامل‌های انرژی

به صدا درآمدن زنگ فتوت و پهلوانی در گود مصرف حامل‌های انرژی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، زورخانه به محلی برای فرهنگ سازی و اقدامات خیرانه و پهلوانی معروف است و به همین دلیل، جمعی از مدیران حوزه انرژی با حضور در گود زورخانه بجنورد، خواستار اشاعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی شدند.

مسئولان حوزه انرژی استان به دیدار پهلوانان زورخانه رفتند تا از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی این ورزشکاران برای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک بگیرند.

دعوتی برای همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی؛ چرا که عبور از شرایط ناترازی انرژی، بیش از هر چیز به مسئولیت‌پذیری، همراهی و گاهی ایثار و ازخودگذشتگی همه ما نیاز دارد.

این بار، زنگ پهلوانی در گود زورخانه برای دعوت به یک مسئولیت اجتماعی به صدا درآمد.