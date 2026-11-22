به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید جمال موسویان در تجمع شبانه مردم یاسوج گفت: در قالب این طرح تولید و توزیع ۶ میلیون نهال در استان با مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور از سال ۱۴۰۲ افزود: این طرح از یادگار‌های ارزشمند قائد شهید و در راستای تحقق دستور رهبر شهیدمان برای توسعه درختکاری است.

موسویان ادامه داد: پس از شهادت ایشان، نام این طرح به «سرو ایران» تغییر یافت و سپس با توجه به نخستین پیام راهبردی رهبر عزیزمان درباره کاشت نهال امید، عنوان «کاشت نهال امید» برای آن انتخاب شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه‌وبویراحمد با بیان اینکه طرح کاشت نهال امید در شهر‌ها و روستا‌های استان اجرا می‌شود، گفت: در هر منطقه نخستین نهال به نام شهدا کاشته خواهد شد و مردم نیز می‌توانند در مناسبت‌هایی مانند جشن تولد، ازدواج و دیگر رویداد‌های خانوادگی، درختی به نام خود یا خانواده‌شان بکارند و با نصب برچسب، نام خود را بر آن ثبت کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح «پارک زندگی» در استان اظهار کرد: این طرح با هدف مشارکت مستقیم مردم در توسعه فضای سبز و درختکاری در روستاها، مناطق گردشگری و حاشیه شهر‌ها اجرا می‌شود.

موسویان تصریح کرد: تفاوت این طرح با برنامه‌های مشابه، مردم‌پایه بودن آن است؛ به‌گونه‌ای که مردم مالکیت معنوی درختان را بر عهده دارند و منابع طبیعی نیز نهال مورد نیاز را تأمین و عرصه را برای کاشت در اختیار آنان قرار می‌دهد تا علاوه بر کاشت، مسئولیت نگهداری و مراقبت از درختان را نیز بر عهده بگیرند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به سهم استان در طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: بر اساس دستور رهبر شهید، هر ایرانی باید سالانه سه نهال بکارد و سهم استان از این طرح ۱۵ میلیون نهال تعیین شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این سهم در سال‌های گذشته تولید شده و برای سال جاری نیز تولید ۶ میلیون نهال در استان برنامه‌ریزی شده است.

موسویان با بیان اینکه تولید این تعداد نهال با مشارکت مردم انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: مراقبت، آبیاری و نگهداری نهال‌ها نیز با همراهی مردم و دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد شد.

وی عنوان کرد: این پویش مردمی با نام «ریشه تا ثمر» نام‌گذاری شده است تا مشارکت مردم از زمان کاشت نهال تا مراقبت و به ثمر رسیدن درختان استمرار داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به اهمیت درختان در حفظ محیط زیست بیان کرد: درختان علاوه بر تولید اکسیژن و جذب آلاینده‌ها، در تأمین منابع غذایی و حفظ زیستگاه گونه‌های مختلف جانوری، پرندگان و خزندگان نقش مهمی دارند و حفاظت از آنها ضرورتی اساسی است.

وی با اشاره به همکاری بسیج سازندگی و سپاه فتح استان در اجرای این برنامه گفت: این پویش با تدبیر و فرماندهی سپاه و همراهی سردار مثنوی آغاز شده و در هفته بسیج و شش نوبت دیگر تا اردیبهشت ۱۴۰۶ در نقاط مختلف استان و شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت.

موسویان افزود: علاوه بر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هر سه‌شنبه در محل تجمعات مردمی مرکز استان و شهرستان‌ها، موکب‌هایی با همکاری بسیج سازندگی و منابع طبیعی برپا و نهال رایگان میان مردم توزیع می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری این برنامه به عنوان «سه‌شنبه‌های امام‌زمانی» اظهار کرد: توزیع نهال تا زمانی که حضور مردم در میدان ادامه داشته باشد و شرایط فصل کاشت فراهم باشد، پیگیری خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه‌وبویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به طرح احیای جنگل‌های زاگرس با عنوان «جنگلداری اجتماعی» اشاره کرد و گفت: ۲۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های استان برای اجرای این طرح شناسایی شده است.

وی افزود: در این طرح، عرصه‌های شناسایی‌شده در قالب قرارداد در اختیار مردم و بهره‌برداران همان مناطق قرار می‌گیرد و تسهیلات مورد نیاز نیز برای اجرای طرح‌ها اختصاص خواهد یافت.

موسویان با بیان اینکه فعالیت بهره‌برداران تحت نظارت منابع طبیعی انجام می‌شود، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، مشارکت مردم در حفاظت و احیای جنگل‌ها و همچنین ایجاد فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و درآمد پایدار در مناطق مختلف استان است.

وی ادامه داد: جنگلداری اجتماعی در مناطق سردسیر و گرمسیر استان اجرا می‌شود و چند ده‌هزار نفر از مردم، اعم از زنان و مردان، ظرفیت مشارکت در این طرح را خواهند داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه‌وبویراحمد با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در این بخش گفت: با ورود سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های جنگلی، زمینه ایجاد کارخانه‌های صنایع تبدیلی، تکمیلی و جانبی نیز فراهم می‌شود.