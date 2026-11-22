چهارمین جشنواره بین‌المللی حیات فاطمی با حضور علمای دینی از عراق، کویت و لبنان و برنامه‌های علمی، فرهنگی و مردمی، از پنجم تا نهم آذر در آمل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه آمل از برگزاری چهارمین جشنواره بین‌المللی «حیات فاطمی» با حضور علمای دینی از کشور‌های عراق، کویت و لبنان و محققان دینی و فرهنگی کشورمان همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان در حاشیه رونمایی از پوستر این جشنواره در سالن جلسات شورای اسلامی شهرآمل گفت: چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی حیات فاطمی با همت و همراهی مجموعه مسئولان شهرستان از پنجم تا نهم آذرماه در شهرستان آمل برگزار خواهد شد و امیدواریم امسال نیز شاهد برگزاری رویدادی پربرکت، اثرگذار و در تراز یک جشنواره بین‌المللی باشیم.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این رویداد فرهنگی و مذهبی افزود: در جشنواره امسال میزبان علمای دینی و مهمانانی از کشور‌های عراق، کویت و لبنان خواهیم بود که حضور این شخصیت‌ها فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها درباره معارف فاطمی و گسترش ارتباطات فرهنگی و دینی میان کشور‌های اسلامی فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: همچنین مهمانان و شخصیت‌هایی از نقاط مختلف کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.

امام جمعه آمل، مردمی‌بودن برنامه‌ها و برگزاری جشنواره در میدان و فضای عمومی شهر را از ویژگی‌های مهم دوره چهارم عنوان کرد و گفت: امسال تلاش شده است برنامه‌های جشنواره با حضور مردم در میدان و استفاده از ظرفیت اجتماع مردمی برگزار شود تا علاوه بر ارائه برنامه‌های فرهنگی و معرفتی، زمینه مشارکت گسترده شهروندان در بخش‌های مختلف این رویداد نیز فراهم شود.

حجت الاسلام یعقوبیان با بیان اینکه جشنواره حیات فاطمی امسال با رویکردی متنوع و چندبعدی برگزار می‌شود، افزود: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تنها به مراسم مذهبی و سخنرانی محدود نیست و بخش‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، نشاط اجتماعی و خدمات عمومی نیز در طول پنج شب برگزاری جشنواره برای مردم اجرا خواهد شد.

وی همچنین از پیش‌بینی بخش علمی در کنار برنامه‌های فرهنگی و مردمی خبر داد و اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مهم جشنواره امسال، برگزاری نشست علمی با همراهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی شهرستان است. خوشبختانه رؤسای دانشگاه‌های آمل نیز از این رویداد حمایت کرده‌اند و دانشگاه‌ها حضوری فعال و پررنگ در برنامه‌های امسال خواهند داشت.

امام جمعه آمل با تأکید بر ضرورت پیوند میان فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در ترویج معارف اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: حضور دانشگاهیان در کنار علما و فعالان فرهنگی می‌تواند به غنای محتوایی جشنواره کمک کند و زمینه طرح و بررسی ابعاد مختلف معارف فاطمی را در فضایی علمی و تخصصی فراهم آورد.

حجت الاسلام یعقوبیان، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برگزاری چنین رویداد‌هایی ادامه داد: انتخاب فضای عمومی و محل تجمع مردم برای اجرای برنامه‌ها، این فرصت را ایجاد می‌کند که خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر از برنامه‌های جشنواره بهره‌مند شوند و فضای شهر نیز متناسب با ایام و مناسبت‌های فاطمی رنگ‌وبوی فرهنگی و معنوی بیشتری به خود بگیرد‌

وی، هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را گسترش شناخت و معرفت جامعه نسبت به شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) دانست و گفت: امیدواریم مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چهارمین جشنواره بین‌المللی حیات فاطمی، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن فضایی برای حضور و مشارکت مردم، به معرفت‌افزایی و آشنایی بیشتر جامعه با معارف فاطمی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها منجر شود.

امام جمعه آمل در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی مسئولان، دانشگاه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و مشارکت مردم، چهارمین دوره این جشنواره با کیفیت مطلوب برگزار شود و آمل میزبان شایسته‌ای برای علمای دینی و مهمانان داخلی و خارجی این رویداد بین‌المللی باشد.