به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی شهرستان قشم گفت: این محموله در اجرای طرح مقابله با مواد مخدر و یک اقدام اطلاعاتی ماموران از نگهداری ان مطلع شدند و موضوع را بررسی کردند.

سرهنگ سیدعلی نصرتی افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار قضایی روانه زندان شد.

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وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر یا سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.