سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان گفت: واکسیناسیون ۳۶۰ هزار راس دام سنگین شامل گاو و گوساله در استان، علیه بیماری لمپی‌اسکین از امروز اول آذر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین‌الله قنواتی اظهار کرد: این طرح به مدت ۲ ماه در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود و هدف از آن ایجاد ایمنی در جمعیت دام سنگین، کاهش خطر شیوع بیماری و صیانت از سرمایه دامداران است و اکیپ‌های دامپزشکی با مراجعه به دامداری‌ها نسبت به اجرای برنامه پیش‌بینی‌شده اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: لمپی‌اسکین از بیماری‌های ویروسی مهم در جمعیت دام سنگین است که بروز آن می‌تواند با کاهش تولید، خسارت اقتصادی و افزایش هزینه‌های درمان و کنترل، آسیب قابل توجهی به دامداران وارد کند.

قنواتی گفت: انتقال این بیماری عمدتا از طریق حشرات ناقل و بندپایان انجام می‌شود و به همین دلیل کنترل ناقلان و ایجاد ایمنی در دام‌ها از اقدامات مهم پیشگیرانه به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان با اشاره به ضرورت اجرای واکسیناسیون پیش از افزایش فعالیت حشرات ناقل افزود: واکسیناسیون به‌موقع، ضدعفونی مستمر جایگاه‌های نگهداری دام، سم‌پاشی منظم برای کنترل حشرات ناقل و رعایت ضوابط بهداشتی در دامداری‌ها می‌تواند در کاهش خطر بروز و گسترش بیماری موثر باشد.

وی از دامداران خواست با اکیپ‌های دامپزشکی برای اجرای طرح همکاری کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک به لمپی‌اسکین، موضوع را در سریع‌ترین زمان به دامپزشکی اطلاع دهند.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۲ کانون لمپی‌اسکین در جمعیت گاوی استان شناسایی شده است، در حالی که در سال ۱۴۰۴ کانونی از این بیماری در خوزستان گزارش نشده بود.

همچنین تا مهرماه امسال ۴۳ هزار و ۸۷۸ راس دام در استان علیه لمپی‌اسکین واکسینه شده‌اند.