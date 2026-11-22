به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی عقیلی فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران از دستگیری دو سارق تلفن همراه خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از موتورسیکلت در خیابان‌های تهران اقدام به قاپ‌زنی می‌کردند و در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: پس از یک فقره موبایل‌قاپی در محدوده کلانتری ۱۳۹ مرزداران، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان سرقت آغاز کردند.

به گفته فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران، بررسی اظهارات شاکی و تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان داد دو مرد موتورسوار با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت، تلفن همراه شهروندی را قاپیده و از محل متواری شده‌اند.

عقیلی با اشاره به اینکه کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت دو متهم سابقه‌دار را شناسایی کردند. تصریح کرد: پس از شناسایی نخستین متهم دستگیر شد و در جریان بازجویی‌ها، اطلاعاتی درباره همدست خود در اختیار پلیس قرار داد و با راهنمایی متهم بازداشت‌شده، نفر دوم نیز در محدوده خیابان قیام شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران گفت: هر دو متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب چندین فقره موبایل‌قاپی اعتراف کرده‌اند و تاکنون تعدادی از شاکیان نیز شناسایی شده‌اند.

به گفته وی، متهمان با صدور قرار وثیقه از سوی مرجع قضایی، برای تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر مالباختگان در اختیار کارآگاهان قرار دارند.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنین از دستگیری دو متهم به سرقت خودرو‌های پژوپارس در شهرک گلستان خبر داد و گفت: این افراد پس از حدود ۱۲ ساعت مراقبت و تعقیب نامحسوس مأموران شناسایی و بازداشت شدند.

سرهنگ عقیلی افزود: در پی افزایش سرقت خودرو‌های پژوپارس در محدوده استحفاظی این پایگاه، یک دستگاه خودرو در شهرک گلستان به سرقت رفت. با توجه به مجهز بودن خودرو به ردیاب، مالک اطلاعات مربوط به محل آن را در اختیار پلیس قرار داد.

به گفته وی، مأموران پس از حضور نامحسوس در محدوده خیابان قائم ۱۱، محل را تحت نظر گرفتند تا اینکه متهمان با یک دستگاه پژوپارس دیگر برای انتقال خودروی مسروقه به محل مراجعه کردند.

فرمانده پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، پس از شلیک چند تیر هوایی، دو متهم را دستگیر کردند و در بازرسی از خودروی آنها نیز تعدادی ابزار و تجهیزات مرتبط با سرقت خودرو، از جمله قطعات خودرو، پلاک جعلی، ابزار بازکردن قفل و وسایل پوشاندن صورت کشف شد.

سرهنگ عقیلی با اشاره به اینکه متهمان به سرقت چند دستگاه خودروی پژوپارس در ماه‌های گذشته اعتراف کرده‌اند تصریح کرد: با دستور قضایی برای شناسایی سایر افراد مرتبط با پرونده و بررسی سرقت‌های احتمالی دیگر در اختیار کارآگاهان قرار دارند و تحقیقات پلیس در این پرونده ادامه دارد.