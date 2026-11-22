به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ جعفری فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان با اشاره به اینکه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، این طرح شش و نیم کیلومتری را در ۲ سال اجرا خواهد کرد، گفت: برای آسفالت این جاده ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

حمید پرورشی خرم، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان هم از اجرای مرحله نخست این طرح با ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در سال گذشته خبر داد و گفت: در مرحله نخست این جاده، ۱۳ دهنه پل ساخته شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیگیری ساخت مسجد روستای انجلاس با مشارکت اهالی روستا و استانداری، گفت: دلاورمردان ارتش، از سال ۱۴۰۳ علاوه بر نبرد جانانه با ابرقدرت‌های دنیا، در کنار سپاه، نقش مهمی در محرومیت زدایی و اجرای طرح‌های مختلف دارند.

حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان هم با اشاره به ساخت جاده روستای شاهزید تویسرکان توسط قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، گفت: این قرارگاه علاوه بر جاده روستای انجلاس همدان، هم اکنون ساخت جاده ۱۵ روستای نهاوند را در دست اجرا دارد.

روستای هدف گردشگری انجلاس همدان سالانه ۸۰۰ تن گردو و ۴۰۰ تن بادام تولید می‌کند.

این روستا ۴۸ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.