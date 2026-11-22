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آسفالت جاده هدف گردشگری روستای چشین به روستای انجلاس همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ جعفری فرمانده تیپ ۳۱۶ زرهی شهید قهرمان همدان با اشاره به اینکه قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، این طرح شش و نیم کیلومتری را در ۲ سال اجرا خواهد کرد، گفت: برای آسفالت این جاده ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
حمید پرورشی خرم، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان همدان هم از اجرای مرحله نخست این طرح با ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در سال گذشته خبر داد و گفت: در مرحله نخست این جاده، ۱۳ دهنه پل ساخته شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به پیگیری ساخت مسجد روستای انجلاس با مشارکت اهالی روستا و استانداری، گفت: دلاورمردان ارتش، از سال ۱۴۰۳ علاوه بر نبرد جانانه با ابرقدرتهای دنیا، در کنار سپاه، نقش مهمی در محرومیت زدایی و اجرای طرحهای مختلف دارند.
حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان هم با اشاره به ساخت جاده روستای شاهزید تویسرکان توسط قرارگاه محرومیت زدایی ارتش، گفت: این قرارگاه علاوه بر جاده روستای انجلاس همدان، هم اکنون ساخت جاده ۱۵ روستای نهاوند را در دست اجرا دارد.
روستای هدف گردشگری انجلاس همدان سالانه ۸۰۰ تن گردو و ۴۰۰ تن بادام تولید میکند.
این روستا ۴۸ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.