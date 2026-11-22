به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دوست‌داران کتاب در شهرستان عباس‌آباد تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون ریال در قالب طرح «اهدانش» برای تجهیز و توسعه کتابخانه‌های عمومی کمک کرده‌اند.

هدایتی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان عباس‌آباد گفت: شعار امسال هفته کتاب و کتاب‌خوانی، با کتاب گفت‌وگو کنیم است و جامعه مأنوس با کتاب، جامعه‌ای آگاه‌تر و پویاتر خواهد بود که قدرت اندیشه و تصمیم‌گیری بهتری دارد.

وی با اشاره به فعالیت پنج کتابخانه عمومی در شهرستان افزود: این کتابخانه‌ها با برخورداری از حدود ۷۰ هزار نسخه کتاب و نزدیک به ۲ هزار عضو فعال، خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به شهروندان ارائه می‌کنند.

هدایتی با گرامیداشت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتاب‌خوانی جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد این مناسبت زمینه توجه بیشتر خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و دیگر اقشار جامعه به فرهنگ مطالعه را فراهم کند.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی عباس‌آباد در پایان از مردم خواست با مشارکت در طرح «اهدانش»، در تجهیز و توسعه کتابخانه‌های عمومی سهیم شوند.