به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در جلسه تهیه سند مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز کن و ایمنی راه، با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت مخاطرات طبیعی و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها، گفت: موضوع مدیریت حوزه آبخیز کن و ارتقای ایمنی راه‌ها از جمله مسائل مهم و دارای اولویت شهرستان تهران است که تحقق اهداف آن مستلزم هماهنگی، برنامه‌ریزی و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

خوش‌اقبال با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان تهران برای شناسایی نقاط پرخطر و کاهش آسیب‌پذیری مناطق مستعد آب‌گرفتگی و سیلاب تصریح کرد: با توجه به سوابق حوادث و خسارات ناشی از بارندگی‌های سال‌های گذشته، مدیریت ارشد استان از ماه‌ها قبل موضوع آمادگی در برابر مخاطرات احتمالی را در دستور کار قرار داد و اقدامات لازم برای پیشگیری و کاهش خسارات در مناطق مختلف، به‌ویژه بخش کن، با جدیت دنبال شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حضور به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و اقدامات میدانی انجام‌شده، در بارندگی‌های اخیر با وجود افزایش قابل توجه میزان بارش نسبت به برخی سال‌های گذشته، توانستیم از بروز بخش قابل توجهی از خسارات و مشکلات پیشین جلوگیری کنیم.

معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به بازدید استاندار تهران از مناطق مستعد خطر و پیگیری میدانی مسائل اظهار کرد: در جریان این بازدید، دغدغه‌ها و موضوعات مرتبط با نقاط آسیب‌پذیر بررسی و تصمیمات لازم با حضور مدیران دستگاه‌های مسئول اتخاذ شد. همچنین در حین بارندگی، مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در منطقه حضور میدانی داشتند و تا صبح روند اقدامات و وضعیت نقاط حساس را پیگیری کردند.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه‌های تخصصی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، هلال‌احمر، اورژانس، راهداری و سایر دستگاه‌های مرتبط افزود: حضور میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب شد ضمن مدیریت شرایط، اطمینان خاطر بیشتری برای شهروندان فراهم شود و مردم نیز با مشاهده اقدامات انجام‌شده، نگرانی کمتری نسبت به شرایط پیش‌آمده داشته باشند.

خوش‌اقبال با تأکید بر ضرورت تبدیل اقدامات مقطعی به برنامه‌ای جامع و پایدار خاطرنشان کرد: ساماندهی حوزه‌های آبخیز، ارتقای ایمنی راه‌ها، شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز و اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه باید در چارچوب یک برنامه کارشناسی و هماهنگ دنبال شود تا ضمن کاهش خطرپذیری منطقه، از تکرار خسارات ناشی از حوادث طبیعی جلوگیری شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود در دانشگاه‌ها و مجموعه‌های کارشناسی و پژوهشی اظهار کرد: لازم است در تدوین این سند از دانش و تجربیات متخصصان و ظرفیت مراکز علمی و تخصصی استفاده شود و موضوعات مطرح‌شده در جلسه با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن اولویت‌های اجرایی مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار تهران در پایان با تأکید بر ضرورت جمع‌بندی مباحث و تعیین مسیر اجرایی اقدامات گفت: انتظار می‌رود خروجی این نشست، صرفاً به طرح مسائل و بیان دغدغه‌ها محدود نشود، بلکه با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی، راهکار‌های عملیاتی و اولویت‌بندی اقدامات، زمینه تدوین سندی جامع و قابل اجرا برای مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز کن و ارتقای ایمنی راه‌ها فراهم شود.