شانزدهمین اردوی جهادی پزشکی درمانی مجتمع مس شهربابک، به مناسبت هفته بسیج و با هدف ارتقای سطح بهداشت و درمان مناطق کمتر برخوردار، در روستای استبرق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این اردو با همت مجتمع مس شهربابک و همکاری بسیج جامعه پزشکی، هلال‌احمر، بخشداری، دهیاری و شورای اسلامی روستای استبرق برگزار شد و جمعی از پزشکان و متخصصان، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به اهالی این روستا ارائه کردند.

سرهنگ ابراهیم‌پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهربابک، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای مردم، امید مستضعفان» گفت: در این اردو دو گروه جهادی تخصصی پزشکی حضور دارند تا با ارائه خدمات رایگان، بخشی از مشکلات درمانی مردم به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار را برطرف کنند.

وی با اشاره به انتخاب شورای تحول محله استبرق به‌عنوان محله الگوی شهرستان افزود: این حرکت جهادی در راستای امیدآفرینی و خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف محرومیت‌زدایی انجام شده است.

محمد اسدی، مدیر خدمات اجتماعی مجتمع مس شهربابک نیز گفت: تیم اردوی جهادی پزشکی این مجتمع با همکاری بسیج جامعه پزشکی، هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های شهرستان، برای شانزدهمین مرحله در مناطق کمتر برخوردار حضور یافته است.

وی افزود: در این اردو خدمات تخصصی در زمینه‌های پزشکی عمومی، تغذیه، مشاوره، چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، ارتوپدی، اورولوژی، اطفال، گوش و حلق و بینی، پوست و مو و همچنین دامپزشکی به اهالی ارائه شد.

اسدی با تأکید بر رایگان بودن تمامی خدمات این اردو گفت: در این مرحله بیش از دو هزار و ۵۰۰ خدمت به مردم روستای استبرق ارائه شد.

امام جمعه شهربابک نیز با اشاره به نقش فرهنگ بسیجی در امیدآفرینی و محرومیت‌زدایی گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ خدمت بی‌منت و امیدبخشی به مردم است و امروز بسیجیان و گروه‌های جهادی با حضور در مناطق کمتر برخوردار و ایجاد حلقه همکاری میان دستگاه‌های مختلف، در مسیر رفع محرومیت‌ها و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب گام برمی‌دارند.

وی افزود: این حرکت‌های جهادی، جلوه‌ای از فرهنگ بسیج و تلاش برای خدمت به اقشار محروم و مستضعف جامعه است.



