کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش باد‌های جنوب شرقی برروی مناطق دریایی استان و متلاطم شدن دریا پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با گذر ابر پیش بینی می‌شود.

او افزود: دریا امروز با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها به ویژه سبک، صیادی و تفریحی در نظر گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: فردا دوشنبه تداوم باد‌های جنوب شرقی با احتمال بارش پراکنده باران در برخی از نقاط دریایی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت، افزایش رطوبت نسبی هوا و افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای کمینه مورد انتظار است.