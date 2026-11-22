مردم ولایی استان اصفهان با حضور در میدان ، بار دیگر بر ایستادگی و اتحاد خود در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در دویست‌وشصت‌وششمین شب حضور در خیابان، با تأکید بر ایستادگی در برابر فشار‌های دشمن، خواستار شکستن محاصره دریایی به دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران شدند.

در این تجمع، حاضران با سردادن شعارهایی، بر ضرورت حفظ اقتدار ملی، دفاع از منافع کشور و مقابله با محدودیت‌های تحمیلی تأکید کردند؛ حضوری که پیام آن، استمرار مقاومت در برابر فشار‌های خارجی است.

مردم همچنین با اعلام حمایت از مواضع و رهنمود‌های رهبر انقلاب، بر آمادگی برای همراهی با تصمیمات رهبری و حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کشور تأکید کردند.