به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدرضا مخبردزفولی رئیس فرهنگستان علوم در پیامی درگذشت دکتر مهدی گلشنی عضو پیوسته فرهنگستان علوم را تسلیت گفت.

متن پیام دکتر محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم به شرح زیر است:

هوالباقی

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شما خرد هزاران بیش

درگذشت استاد فرزانه، دانشمند فرهیخته و چهره ماندگار علم و اندیشه معاصر، جناب آقای دکتر مهدی گلشنی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، موجب تأثر و تألم عمیق شد.

استاد فقید دکتر گلشنی از جمله اندیشمندانی بودند که عمر پربرکت خویش را در مسیر گسترش مرز‌های دانش، تعمیق تفکر علمی و تبیین پیوند‌های میان علم، فلسفه و دین و معارف الهی سپری کردند. تلاش‌های علمی و پژوهشی ایشان در حوزه «فیزیک» و «فلسفه علم» و «علم و دین» و اهتمام ارزشمندشان به ارتقای جایگاه علم در جامعه، میراثی ماندگار برای جامعه علمی کشور و نسل‌های آینده است.

دکتر مهدی گلشنی پس از دریافت مدرک کارشناسی فیزیک دانشگاه تهران، تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه برکلی ادامه دادند و پس از اخذ درجه دکتری فیزیک از آن دانشگاه به میهن بازگشتند و به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به خدمت شدند. ایشان در دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر ریاست دانشکده فیزیک و پس از آن معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه، در راه‌اندازی دوره دکتری فیزیک به عنوان اولین دوره دکتری فیزیک در ایران فعالیت مؤثر داشتند و سپس گروه آموزشی فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف را پایه‌گذاری کردند که اولین نهادی است که در ایران عهده‌دار تربیت دانشجو در رشته فلسفه علم است.

پایه‌گذاری تحقیقات در زمینه «فیزیک بنیادی» در ایران، فعال‌کردن تحقیقات در زمینه‌های «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه» در ایران و مشارکت در برنامه‌ریزی و تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات از جمله خدمات شادروان آقای دکتر مهدی گلشنی به علم و آموزش و پژوهش در کشور بوده است.

استاد گلشنی در سال ۱۳۶۹ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از اعضای پیوسته اولیه فرهنگستان علوم به عضویت فرهنگستان درآمدند و در سالیان دراز همکاری با فرهنگستان، چند دوره ریاست گروه علوم پایه فرهنگستان را به عهده داشتند و به دلیل خدمات ارزشمندی که از خود به یادگار گذاشتند در سال ۱۳۸۸ به عنوان برگزیده فرهنگستان علوم برای دریافت نشان درجه یک دانش کشور معرفی و به دریافت آن نشان ارزشمند نائل شدند.

دکتر مهدی گلشنی یکی از اعضای با سابقه و مؤثر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم بودند که در دوران فعالیت در شورای عالی همواره با دغدغه‌مندی، مسائل سیاستگذاری و برنامه ریزی علم و پژوهش را پیگیری می‌کردند و بیش از یک دهه سرپرستی گروه علوم پایه شورای‌عالی برنامه ریزی را نیز به عهده داشتند. ۱۵ سال ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از دیگر سوابق مدیریتی استاد دکتر گلشنی بود. ایشان در جوامع علمی و فرهنگی بین‌المللی نیز حضور و مشارکت و همکاری‌های مؤثر داشتند.

بی‌تردید فقدان چنین شخصیت علمی و فرهیخته‌ای، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه علمی و دانشگاهی ایران و به‌ویژه خانواده بزرگ فرهنگستان علوم است. نام و آثار علمی و فکری مرحوم آقای دکتر مهدی گلشنی همواره در حافظه علمی کشور زنده خواهد ماند و راهی که در خدمت به علم و اعتلای اندیشه پیمودند، الهام‌بخش پژوهشگران و دانش‌پژوهان به خصوص جوانان نخبه خواهد بود.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تسلیت این ضایعه تأسف‌بار به خانواده محترم گلشنی، جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اعضای فرهنگستان علوم و شاگردان و دوستان و دوستداران ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن استاد فقید، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای فرزندان گرانمایه و خاندان گرامیشان صبر و اجر و سلامت مسئلت دارم.

روانش شاد و راهش پر رهرو باد!

محمدرضا مخبر دزفولی / رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران