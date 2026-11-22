رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که با جعل عنوان مأمور نیروی انتظامی و وعده تهیه گذرنامه و مهاجرت به اروپا، اتباع افغانستانی را ربوده و از خانواده‌های آنها اخاذی می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ اصغر خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد و گفت: این باند با جعل عنوان مأمور نیروی انتظامی و وعده تهیه گذرنامه و مهاجرت به اروپا، اتباع افغانستانی را ربوده و از خانواده‌های آنها اخاذی می‌کردند.

وی افزود : در پی ثبت چند پرونده درباره ربایش اتباع افغانستانی با شیوه‌ای مشابه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته سرهنگ اصغر خدایی، بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند با ارسال پیام در فضای مجازی، وعده تهیه گذرنامه و فراهم کردن امکان مهاجرت به یکی از کشور‌های اروپایی را مطرح می‌کردند. آنها پس از جلب اعتماد افراد، مدارک هویتی و تصاویرشان را دریافت کرده و برای ملاقات حضوری در یکی از پارک‌های تهران قرار می‌گذاشتند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: اعضای باند پس از حضور قربانیان در محل قرار، با پوشیدن لباس نیروی انتظامی و معرفی خود به‌عنوان مأمور، آنها را به‌ظاهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل می‌کردند.

سرهنگ اصغر خدایی افزود: متهمان پس از ربایش، با خانواده افراد تماس می‌گرفتند و با ارسال تصاویر و فیلم‌هایی از آنها، مبالغی را برای آزادی‌شان به‌صورت رمزارز مطالبه می‌کردند.

به گفته وی، کارآگاهان با تجمیع اطلاعات پرونده‌ها و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، تعدادی از اعضای باند را در شهرستان ملارد شناسایی کردند. در پی دریافت مجوز قضایی، مأموران در عملیاتی چند نفر از اعضای این گروه را بازداشت کردند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اعتراف متهمان به چند فقره آدم‌ربایی با این شیوه، تصریح کرد: شماری از شاکیان نیز در مواجهه حضوری، افراد بازداشت‌شده را شناسایی کرده‌اند.

سرهنگ اصغر خدایی افزود: تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این پرونده و بررسی جرائم احتمالی بیشتر همچنان ادامه دارد.