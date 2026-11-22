پیکر مطهر شهدای گمنام ۱۸ساله و ۲۲ساله، دوشنبه دوم آذر در اراک برگزار می‌شود.

ه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی با اعلام برنامه‌های تشییع و تدفین دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس در اراک، از حضور عطر شهادت در فضای این کلان‌شهر همزمان با سال وفات حضرت‌ام‌البنین (س) خبر داد.

سرهنگ پاسدار محمد گودرزی مقدم جزئیات برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری دو کبوتر جاویدالاثر دوران دفاع مقدس در اراک را تشریح کرد.

مراسم نخستین تشییع و خاکسپاری:

پیکر مطهر شهید گمنام ۱۸ساله تفحص شده در شرق دجله، عملیات بدر، روز دوشنبه دوم آذرماه، ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد سید‌ها به سمت پارک امیرکبیر تشییع و در همین پارک به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم دومین تشییع و خاکسپاری:

پیکر مطهر شهید گمنام ۲۲ساله تفحص شده در مهران، عملیات والفجر۳ دیگر نیز روز دوشنبه دوم آذرماه، ساعت ۱۱ صبح از میدان حافظیه به سمت میدان فاطمیه و شهرک الهیه تشییع شده و در پارک گل نرگس شهرک الهیه آرام خواهد گرفت.

از عموم مردم شهیدپرور، ولایتمدار و انقلابی اراک دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این مراسم‌ها، ادای دین خود را به مقام شامخ شهدای گمنام دفاع مقدس به نمایش بگذارند.