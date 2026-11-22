محمدمبین عظیمی، کشتی‌گیر آزادکار کردستانی، با دعوت پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، به مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان کشور فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، محمدمبین عظیمی، ستاره کشتی آزاد کردستان، در فهرست دعوت‌شدگان به اردوی جدید تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان قرار گرفت.

مرحله جدید اردوی تدارکاتی و تمرینات تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور با حضور جمعی از چهره‌های جوان و مستعد از استان‌های مختلف، از ۲۹ آبان تا ششم آذرماه در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید سلیمانی تهران برگزار می‌شود.

این دعوت فرصتی برای محمدمبین عظیمی است تا در کنار ملی‌پوشان و زیر نظر کادر فنی تیم ملی، توانمندی‌های خود را برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو به نمایش بگذارد.