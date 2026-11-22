معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، کسب دو مدال طلا و یک نقره دختران پاراتکواندوکار ایران در مسابقات قهرمانی جهان را جلوه‌ای از اراده، توانمندی و شایستگی بانوان ورزشکار کشورمان دانست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان این وزارتخانه، در واکنش به درخشش دختران پاراتکواندو ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶، این موفقیت را نشان‌دهنده شایستگی و توانمندی بانوان ورزشکار کشور در عرصه بین‌المللی دانست.

تیم بانوان پاراتکواندو ایران در این رقابت‌ها موفق به کسب سه مدال ارزشمند شد:

آیلار جامی: مدال طلا

مریم عبدالله‌پور: مدال طلا

زهرا رحیمی: مدال نقره

محمدیان این دستاورد را جلوه‌ای از اراده و توانایی دختران ورزشکار ایران در میادین جهانی توصیف کرد.