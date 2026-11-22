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معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، کسب دو مدال طلا و یک نقره دختران پاراتکواندوکار ایران در مسابقات قهرمانی جهان را جلوهای از اراده، توانمندی و شایستگی بانوان ورزشکار کشورمان دانست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان این وزارتخانه، در واکنش به درخشش دختران پاراتکواندو ایران در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶، این موفقیت را نشاندهنده شایستگی و توانمندی بانوان ورزشکار کشور در عرصه بینالمللی دانست.
تیم بانوان پاراتکواندو ایران در این رقابتها موفق به کسب سه مدال ارزشمند شد:
آیلار جامی: مدال طلا
مریم عبداللهپور: مدال طلا
زهرا رحیمی: مدال نقره
محمدیان این دستاورد را جلوهای از اراده و توانایی دختران ورزشکار ایران در میادین جهانی توصیف کرد.