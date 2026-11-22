به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، محمدرضا اصغری افزود: از مجموع این سرمایه‌گذاری، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به طرح‌های کلانی است که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده و پس از تکمیل به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های بزرگ و ایجاد زنجیره‌های ارزش، محور برنامه‌های سازمان جهادکشاورزی استان است، تصریح کرد: توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید به افزایش ارزش افزوده محصولات، برندسازی، کاهش خام‌فروشی و ارتقای بهره‌وری منجر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: ایجاد شهرک تولید نهال در میاندوآب، شهرک‌های دامپروری درارومیه، چایپاره و خوی، شهرک گلخانه‌ای در سلماس و شهرک صادرات کشاورزی و مواد غذایی درارومیه از جمله طرح‌های مهم پیش‌بینی‌شده در این بخش است.

اصغری گفت: تلاش شده است این طرح‌ها با نگاه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی شهرستان‌ها، به صورت متوازن در سراسر آذربایجان‌غربی توزیع شوند تا همه مناطق استان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بهره‌مند شوند.

وی افزود: برای تسهیل و تسریع در اجرای طرح‌ها، کارگروه تسهیل سرمایه‌گذاری در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تشکیل شده است و سرمایه گذاران می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق این کارگروه پیگیری کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بیان کرد: شناسایی زمین مناسب، معرفی اولویت‌های سرمایه‌گذاری، پیگیری صدور مجوز‌ها و فراهم‌سازی زمینه استفاده از تسهیلات، از جمله خدماتی است که از مسیر این کارگروه دنبال می‌شود.

اصغری تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها گامی مهم در مسیر رونق تولید، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان است؛ همچنین توسعه کشت‌های گلخانه‌ای متراکم در این طرح‌ها، با کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید، می‌تواند نقش موثری در پایداری تولید کشاورزی و حفاظت از منابع آبی استان داشته باشد.