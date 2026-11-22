به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون محیط زیست و خدمات‌شهری شهرداری کرمان از اجرای طرح جامع مشارکت شهروندان در کاشت و نگهداری درختان از ابتدای اسفندماه در مناطق ۶ گانه شهر خبر داد.

هادی ربانی با اشاره به اینکه این طرح از طریق سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری اجرا می‌شود، گفت: این طرح برای نخستین‌بار به‌صورت پایلوت در کرمان آغاز می‌شود و با هدف جلب مشارکت خانواده‌ها و شهروندان در توسعه فضای سبز و ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست شکل گرفته است.

وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند مکان‌های مستعد کاشت درخت از جمله مقابل منازل، کوچه‌ها و خیابان‌ها را معرفی کنند تا پس از بررسی و تأیید کارشناسی، درخت موردنیاز از سوی سازمان فضای سبز تأمین و کاشته شود

معاون محیط‌زیست و خدمات‌شهری شهردار کرمان ادامه داد: درختان کاشته‌شده به نام خانواده یا فرد متقاضی پلاک‌گذاری می‌شوند تا آنان نیز در حفظ و نگهداری درخت مشارکت داشته باشند

وی همچنین با اشاره به جنگل جدید و در دست کاشت شهر کرمان گفت: در این محدوده، پهنه‌هایی برای مشارکت اقشار مختلف از جمله پرستاران، فرهنگیان، اصناف و کسبه در نظر گرفته می‌شود تا گروه‌های مختلف شهروندان در توسعه جنگل شهری سهیم شوند.