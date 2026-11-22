گاز ۲ هزار و ۸۰۰ ویلا در استان کرمان قطع شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از قطع گاز ۲ هزار و ۸۰۰ ویلا از مجموع ۶ هزار و ۶۸۰ ویلای استان خبر داد و گفت: گاز سایر ویلاها نیز به‌صورت مرحله‌ای قطع خواهد شد.