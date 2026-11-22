پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از قطع گاز ۲ هزار و ۸۰۰ ویلا از مجموع ۶ هزار و ۶۸۰ ویلای استان خبر داد و گفت: گاز سایر ویلاها نیز بهصورت مرحلهای قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،ذاکری هرندی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از آمادگی نانواییهای شرق کرمان برای فعالیت با سوخت جایگزین خبر داد.
علیاصغر ذاکریهرندی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی راهکارهای کاهش آثار ناترازی گاز بر محیط کسبوکار:
در زمستان امسال ۱۱ استان کشور با کمبود گاز مواجه هستند و در شرق استان کرمان و بخشهایی از شهرستان کرمان نیز احتمال افت فشار گاز وجود دارد.
بر اساس گزارش هواشناسی، امسال دمای منفی ۹ درجه را نیز در استان کرمان تجربه خواهیم کرد که بیسابقه است.
برای سنجش میزان آمادگی، مانور نانواییها با استفاده از سوخت جایگزین برگزار میشود.