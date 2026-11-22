اداره‌ کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد:امروز در شهرستان‌های میانه و چاراویماق انفجار‌های کنترل شده‌ای برای انهدام مواد منفجره باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم صورت می‌گیرد.

انجام انفجارهای کنترل شده در شهرستان‌های میانه و چاراویماق

انجام انفجارهای کنترل شده در شهرستان‌های میانه و چاراویماق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اداره‌ کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی اعلام کرد:امروز از ساعت ۱۱ تا ۱۴ در شهرستان‌های میانه و چاراویماق انفجار‌های کنترل شده‌ای برای انهدام مواد منفجره باقی مانده از جنگ تحمیلی سوم صورت می‌گیرد.

مردم عزیز هیچگونه نگرانی از شنیده شدن این صدا‌ها نداشته باشند.