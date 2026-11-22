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عملیات احداث بخش سوارهرو زیرگذر شهید زقر در جنوب تهران با هدف کاهش بار ترافیکی، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و ارتقای ایمنی عابران پیاده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم آغاز عملیات اجرایی بخش سوارهرو زیرگذر شهید زقر با حضور رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، نمایندگان ادارهکل راهآهن استان و دستگاههای خدماترسان برگزار و کلنگ احداث این بخش از زیرگذر، واقع در محدوده زیرین خطآهن تهران ـ اهواز، به زمین زده شد.
رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در یکی از محورهای پرتردد جنوب تهران اظهار کرد: تفکیک مسیر پیاده و سواره در زیرگذر شهید زقر، واقع در محل تلاقی محلات صادقیه و ولیعصر جنوبی، از طرحهای مهم عمرانی این دوره مدیریت شهری است که نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و روانسازی تردد خواهد داشت.
وی افزود: پس از احداث بخش پیادهرو با همکاری ادارهکل راهآهن استان و دستگاههای خدماترسان، فضای مورد نیاز برای اجرای بخش جدید سوارهرو فراهم شد و امروز عملیات اجرایی آن بهصورت رسمی آغاز شده است.
شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، جانمایی کالورتهای بتنی این پروژه طی روزهای آینده انجام خواهد شد؛ بهگونهای که اجرای عملیات، کمترین اختلال را در حرکت قطارهای مسیر تهران ـ اهواز ایجاد کند.
محمدی با بیان اینکه بخش سوارهرو، اصلیترین فاز اجرایی پروژه زیرگذر شهید زقر محسوب میشود، خاطرنشان کرد: با تکمیل این مرحله، امکان تردد وسایل نقلیه بهصورت رفتوبرگشت و بدون توقف فراهم میشود و بخش قابل توجهی از مشکلات و مخاطراتی که طی بیش از دو دهه شهروندان این محدوده را تحت تأثیر قرار داده، برطرف خواهد شد.