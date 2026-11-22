به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حضور پرشور و گسترده مردم ولایت‌مدار استان مازندران در شب دویست و شصت و ششم از تجمعات مردمی، بار دیگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام را به نمایش گذاشت.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با اشاره به راهبردهای دشمنان اظهار داشتند: دشمن گمان می‌کند با اعمال محاصره‌های مختلف می‌تواند ضربه‌ای را که در جنگ نتوانست وارد کند، از این طریق جبران کند. آن‌ها باید بدانند ملتی که رمضان، روزه و فرهنگ شهادت دارد، نه تحت تاثیر محاصره اقتصادی قرار می‌گیرد و نه از محاصره نظامی هراسی به دل راه می‌دهد.

مردم با تاکید بر لزوم حضور فعال در صحنه تصریح کردند: با وجود تمام مشکلات، بهترین کار در شرایط فعلی اتحاد و حضور در میدان است. سکوت در این شرایط جایز نیست و باید وارد عمل شویم. همچنین تاکید داریم که نیروهای مسلح ما باید قدرت بازدارندگی خود را بیش از پیش به رقبای خود نشان دهند تا دشمن به توانمندی جوانان این مرز و بوم برای پاسخ کوبنده پی ببرد.

در ادامه این تجمعات، شهروندان با اشاره به فرمایش بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، خاطرنشان کردند: ما امروز این حقیقت را با چشم خودمان مشاهده می‌کنیم. مردم ما هرگز در حال عقب‌نشینی نیستند و خستگی در قاموس آن‌ها معنا ندارد. این کاروان افتخار، مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد و به مقصد نهایی خود خواهد رسید.