شمار مسمومان مصرف الکل خانگی در نیشابور به ۳۳ نفر افزایش یافت و سه نفر جان باخته‌اند.

افزایش شمار فوتی ها بر اثر مصرف الکل در نیشابور به ۳ نفر

افزایش شمار فوتی ها بر اثر مصرف الکل در نیشابور به ۳ نفر



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در جریان بازدید از مسمومان این حادثه گفت: از سه قربانی این حادثه ۲ نفر دچار مرگ مغزی شده‌اند.

دکتر سید میلاد تقدیسی حیدریان افزود: وضعیت بیماران، ارائه مراقبت‌های تخصصی و هماهنگی مؤثر میان اعضای تیم درمان و تأمین امکانات موردنیاز برای مدیریت موارد مسمومیت به طور مستمر پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: شمار مسمومان مصرف الکل دست ساز در نیشابور در حال افزایش است.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور نیز گفت: پلیس با ردزنی‌های اطلاعاتی بیش از ۸ نفر در پرونده مسمومیت ۳۰ نفر با مشروبات الکلی در نیشابور را دستگیر کرد که سه مرد و یک زن که عاملان اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی در نیشابور بودند.

سرهنگ ستاد مجتبی موهبتی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص توزیع این مشروبات الکی ادامه دارد افزود: تعدادی از افراد مسموم شده از مسافران شهر‌های دیگر بوده که در نیشابور حضور داشته‌اند.

بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان نیشابور با ۳۵۵ هزار نفر جمعیت در ۱۱۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد، این شهرستان متشکل از سه شهر نیشابور، «چکنه» و «بار» و ۱۷۴ روستای دارای دهیاری است.