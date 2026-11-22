معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور از ثبت‌نام حدود ۲۷۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه مربوطه خبر داد و گفت: پرداخت مستقیم حقوق این نیرو‌ها به حساب بانکی خودشان در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سیدفاضل موسوی معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان در سنندج اظهار کرد: دولت با هدف ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی و حذف واسطه‌ها، گام‌های اولیه را برداشته و در مرحله نخست، اطلاعات و مشخصات این نیرو‌ها در سامانه مربوطه ثبت و بررسی می‌شود.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار نفر از نیرو‌های شرکتی دولت در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و تلاش می‌شود حقوق این افراد به‌صورت مستقیم به حساب خودشان واریز شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع حذف شرکت‌های واسطه بیان کرد: مجلس معتقد است باید وضعیت نیرو‌های شرکتی به‌گونه‌ای تعیین تکلیف شود که شرکت‌های واسطه حذف شوند و دولت نیز در صورت تصویب قانون در این زمینه، همراهی خواهد کرد.

موسوی با بیان اینکه دولت برای اجرای کامل این موضوع با محدودیت‌های قانونی مواجه است، افزود: اجرای اساسی این طرح نیازمند مصوبه مجلس است و در صورت قانون‌گذاری، دولت از آن استقبال می‌کند.

وی درباره زمان پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی نیز گفت: قرار بود حقوق این افراد همزمان با کارکنان رسمی پرداخت شود، اما مشکلاتی در هماهنگی با بانک‌ها به وجود آمد که اکنون با همکاری خزانه در حال پیگیری است تا حقوق ثبت‌نام‌کنندگان مستقیماً به حساب خودشان واریز شود.

موسوی با اشاره به اختلاف آمار نیرو‌های شرکتی کشور تصریح کرد: پیش از این تعداد این نیرو‌ها حدود ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، اما تاکنون کمتر از ۳۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ هزار نفر از نیرو‌هایی که پیش‌تر آمار آنها اعلام شده بود، به دلایل مختلف هنوز در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند و تلاش می‌کنیم با هماهنگی خزانه، پرداخت حقوق ثبت‌نام‌کنندگان را به سرانجام برسانیم.