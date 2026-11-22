آموزش مدیریت پسماند به دانش‌آموزان شهرستان رضوانشهر آموزش مدیریت پسماند به دانش‌آموزان شهرستان رضوانشهر آموزش مدیریت پسماند به دانش‌آموزان شهرستان رضوانشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اکبر میغی گفت: کارگاه آموزشی زیست‌محیطی با محوریت مدیریت پسماند در یکی از دبستان‌های شهر رضوانشهر، برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش تفکیک زباله از مبدأ، آشنایی دانش‌آموزان با پیامد‌های رهاسازی پسماند در طبیعت و ترویج فرهنگ مدیریت صحیح پسماند عنوان کرد و افزود: در این کارگاه، مستندی از طبیعت جنگل‌های هیرکانی و آثار مخرب به جاماندن پسماند بر این زیست‌بوم، برای دانش‌آموزان به نمایش درآمد و ضمن معرفی جلوه‌های طبیعی و ظرفیت‌های ارزشمند منطقه، بر ضرورت جلوگیری از رهاسازی زباله در طبیعت تأکید شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رضوانشهر گفت: رضوانشهر به واسطه برخورداری از جنگل‌های ارزشمند هیرکانی و نزدیکی به دریای کاسپین، از ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به مدیریت پسماند می‌تواند سلامت محیط زیست و شهروندان را با تهدید جدی مواجه کند.

اکبر میغی افزود: ارتقای آگاهی زیست‌محیطی دانش‌آموزان، آموزش تفکیک پسماند از مبدأ و نقش نسل آینده در ترویج رفتار‌های مسئولانه و حفاظت از طبیعت، از محور‌های اصلی این برنامه آموزشی بود.