به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۰۰:۳۴ بامداد روز یکم آذرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو پارس و پراید در محدوده پایین‌تر از مرکز فنی‌وحرفه‌ای محمدآباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات امدادی لازم برای مصدومان انجام گرفت.

سلیمی ادامه داد: در این حادثه هشت نفر دچار حادثه شدند که هفت نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، دو نفر توسط عوامل جمعیت هلال‌احمر و پنج نفر دیگر توسط نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: دو دختر ۱۴ و ۱۵ ساله که بر اثر این تصادف دچار آسیب‌دیدگی قفسه سینه شده بودند، توسط امدادگران هلال‌احمر به بیمارستان پنج‌آذر گرگان منتقل شدند.