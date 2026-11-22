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هفته سیزدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال لیگای اسپانیا با برتری رئال مادرید ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است: دپورتیوو آلاوس ۳ - ۱ دپورتیوو لاکرونیا
رایو وایکانو ۰ - ۱ والنسیا
سویا ۱ - ۱ رئال بتیس
رئال مادرید ۲ - ۱ سلتاویگو (گلهای رئال: جود بیلینگام در دقیقه ۶۶ و کارلوس اسپی ۸۵)
* برنامه - یک شنبه اول آذر:
بارسلونا - ویارئال
راسینگ سانتاندر - رئال سوسیداد
اوساسونا - مالاگا
ختافه - آتلتیکومادرید
* دوشنبه ۲ آذر:
لوانته - الچه
در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۳۳، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.