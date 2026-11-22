هفته ۱۳ فوتبال لیگای اسپانیا / رئال در تعقیب سایه به سایه بارسا

هفته ۱۳ فوتبال لیگای اسپانیا / رئال در تعقیب سایه به سایه بارسا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است: دپورتیوو آلاوس ۳ - ۱ دپورتیوو لاکرونیا

رایو وایکانو ۰ - ۱ والنسیا

سویا ۱ - ۱ رئال بتیس

رئال مادرید ۲ - ۱ سلتاویگو (گل‌های رئال: جود بیلینگام در دقیقه ۶۶ و کارلوس اسپی ۸۵)

* برنامه - یک شنبه اول آذر:

بارسلونا - ویارئال

راسینگ سانتاندر - رئال سوسیداد

اوساسونا - مالاگا

ختافه - آتلتیکومادرید

* دوشنبه ۲ آذر:

لوانته - الچه

در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۳۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۳، آتلتیکومادرید با ۲۸ و رئال بتیس با ۲۷ امتیاز دوم تا چهارم هستند.