به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه می‌شود و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت دارد.

تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با پنج هزار تومان کاهش، در کانال ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ این کارخانه با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه می‌شوند.

تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۲۷۲ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۶ یزد نیز با هزار تومان افزایش، به ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۸ نرمال هم با نرخ ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان در بازار عرضه می‌شود.

قیمت میلگرد امروز در بازار

قیمت میلگرد امروز در بیشتر مبادی فروش ثابت مانده است و برخی محصولات کاهش یا افزایش هزار تومانی داشته‌اند.

میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه می‌شود و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان‌فولاد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد با هزار تومان افزایش، به ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با هزار تومان کاهش، به ۱۱۰ هزار و ۹۰ تومان رسیده است.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب نیز ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با هزار تومان کاهش، به ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

قیمت سیمان امروز

قیمت سیمان پاکتی امروز در بازار روندی باثبات دارد و محصولات کارخانه‌های مختلف با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان داراب ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارند.

سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.

سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

سیمان ارومیه نیز با نرخ ۲۸۰ هزار تومان معامله می‌شود.