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بازار مصالح ساختمانی امروز یکشنبه (اول آذر ۱۴۰۵) در بیشتر محصولات روندی باثبات دارد؛ هرچند برخی مقاطع فولادی با افزایش یا کاهش محدود قیمت همراه شدهاند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، تیرآهن ۱۴ اشتهارد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه میشود و تیرآهن ۱۸ ذوبآهن اصفهان ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان قیمت دارد.
تیرآهن ۱۶ ذوبآهن اصفهان با پنج هزار تومان کاهش، در کانال ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان معامله میشود.
تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ این کارخانه با قیمت ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان عرضه میشوند.
تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان قیمت دارد و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۵ هزار و ۲۷۲ تومان معامله میشود.
تیرآهن ۱۶ یزد نیز با هزار تومان افزایش، به ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان رسیده است و تیرآهن ۱۸ نرمال هم با نرخ ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان در بازار عرضه میشود.
قیمت میلگرد امروز در بیشتر مبادی فروش ثابت مانده است و برخی محصولات کاهش یا افزایش هزار تومانی داشتهاند.
میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با نرخ ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان عرضه میشود و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریانفولاد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.
میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد با هزار تومان افزایش، به ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسیده است و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائمرازی با هزار تومان کاهش، به ۱۱۰ هزار و ۹۰ تومان رسیده است.
میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوبآهن اصفهان با نرخ ۱۲۰ هزار و ۲۷۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با نرخ ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان معامله میشود.
میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب نیز ۱۱۴ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت دارد.
میلگرد ۱۲ آجدار A۳ کاشان ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمهداش ۱۰۹ هزار و ۲۷۰ تومان قیمتگذاری شدهاند.
همچنین، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با هزار تومان کاهش، به ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.
قیمت سیمان پاکتی امروز در بازار روندی باثبات دارد و محصولات کارخانههای مختلف با نرخهای متفاوت عرضه میشوند.
سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان و سیمان پاکتی اصفهان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشوند.
سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان داراب ۲۵۵ هزار تومان قیمت دارند.
سیمان پاکتی ساوه با نرخ ۲۵۷ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۳ هزار تومان در بازار عرضه میشوند.
سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان مدلل ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند.
سیمان ارومیه نیز با نرخ ۲۸۰ هزار تومان معامله میشود.