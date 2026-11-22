رئیس جهاددانشگاهی در پیامی، درگذشت زنده‌یاد دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم در کشور را تسلیت گفت و با تجلیل از خدمات علمی ماندگار این عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد که نام و آثار این استاد فرهیخته در حافظه علمی کشور ماندگار خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام تسلیت علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی آمده است:

خبر درگذشت زنده‌یاد دکتر مهدی گلشنی، استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، چهره ماندگار فیزیک ایران و از پیشگامان فلسفه علم در کشور، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، موجب تأثر و تألم عمیق شد.

آن استاد فرهیخته پس از دهه‌ها خدمت صادقانه، مجاهدت علمی و تربیت نسل‌های متعدد از دانشجویان و پژوهشگران، دار فانی را وداع گفت و جامعه علمی کشور را در سوگ فقدان یکی از سرمایه‌های ارزشمند خود نشاند. بی‌تردید، خدمات ماندگار ایشان در عرصه آموزش، پژوهش و توسعه علم، به‌ویژه بنیان‌گذاری گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، تألیف آثار ارزشمند در حوزه فیزیک، فلسفه علم و پیوند علم و دین و نقش اثرگذار در نهاد‌های علمی و فرهنگی کشور، در حافظه علمی ایران اسلامی باقی خواهد ماند.

اینجانب، ضایعه درگذشت این استاد فرزانه را به خاندان معزز، جامعه دانشگاهی کشور، همکاران، شاگردان و همه دوستداران و ارادتمندان ایشان صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم، صبر، شکیبایی و اجر مسئلت می‌کنم.