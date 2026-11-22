پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان یکم آذر ۱۴۰۵

پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان یکم آذر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها به ویژه سبک، صیادی و تفریحی صورت پذیرد.

وی گفت: از فردا تداوم باد‌های جنوب شرقی با احتمال بارش پراکنده باران برروی پاره‌ای نقاط دریایی پیش بینی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از لحاظ دمایی در این مدت، افزایش رطوبت نسبی هوا و افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای کمینه مورد انتظار است.