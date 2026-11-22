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همایش رزمندگان هشت سال دفاع مقدس روستاهای جنوبی شهرستان خوروبیابانک در روستای مهرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام مرتضی فیروزی امامجمعه شهرستان خوروبیابانک در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، رزمندگان را سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و گفت: انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل جوان، از مهمترین وظایف امروز جامعه است.
سرهنگ رضا صفری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک نیز با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدسگفت: برگزاری چنین گردهماییهایی فرصتی برای تجلیل از مجاهدتهای رزمندگان، تجدید خاطرات دوران دفاع مقدس و تقویت پیوند میان نسلهای مختلف است.