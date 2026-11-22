به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام مرتضی فیروزی امام‌جمعه شهرستان خوروبیابانک در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، رزمندگان را سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و گفت: انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت به نسل جوان، از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه است.

سرهنگ رضا صفری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک نیز با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان هشت سال دفاع مقدسگفت: برگزاری چنین گردهمایی‌هایی فرصتی برای تجلیل از مجاهدت‌های رزمندگان، تجدید خاطرات دوران دفاع مقدس و تقویت پیوند میان نسل‌های مختلف است.