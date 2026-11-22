معاون عمرانی استانداری لرستان از تعیین تکلیف ۱۰ روزه به دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ترمیم حفاری‌های شهر خرم‌آباد خبر داد و گفت:با دستگاه‌های متخلف که در مدت تعیین‌شده نسبت به ترمیم حفاری‌ها اقدام نکنند، برخورد قانونی خواهد شد.



به گزارش دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در این بازه ی زمانی وضعیت ترمیم محل حفاری‌های خود را مشخص کنند و پس از پایان مهلت تعیین‌شده، معابر دوباره بررسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛احسان کرم‌زاده با اشاره به حفاری‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان در معابر شهری خرم آباد گفت:مهلت ۱۰ روزه‌ای برای بررسی و تعیین تکلیف وضعیت ترمیم حفاری‌ها تعیین شده و



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود:با دستگاه‌هایی که نسبت به بازسازی و ترمیم حفاری‌های محدوده ی خود اقدام نکرده باشند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی خرم‌آباد و قفل‌شدن برخی مسیرهای شهری در ساعات پرتردد، بیان کرد: با توجه به اجرای طرح های عمرانی در کمربندی‌های شرقی و غربی خرم آباد و ساخت برخی پل‌ها در محدوده ی مرکزی شهر، ضرورت دارد اصلاحاتی در زمینه ی تردد و برخی معابر شهری انجام شود.

کرم‌زاده بیان کرد:پیشنهادها و دیدگاه‌های کارشناسی برای ساماندهی مسیرها و تسهیل عبور و مرور و روان سازی ترافیک بررسی شد و تلاش می شود با اجرای مصوبات، در ماه‌های آینده شاهد بهبود وضعیت ترافیک شهر خرم آباد باشیم.





معاون عمرانی استاندار لرستان درباره بازگشایی معابر و خیابان‌های مسدودشده خرم‌آباد، تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه،بر اساس آخرین طرح تفصیلی شهر خرم‌آباد است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و ابلاغ شده است.