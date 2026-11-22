رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران‌دخت» گفت: باید با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ویژه زنان در پایتخت، زمینه شکل‌گیری پایگاه‌های دائمی هنر‌های نمایشی بانوان فراهم شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم اردبیلی در نشست خبری افزود: امروز شاهد شکل‌گیری تدریجی مجموعه‌ای پویا و ارزشمند در عرصه هنر‌های نمایشی بانوان هستیم که توانسته است با بهره‌گیری از استعداد‌های زنان در حوزه‌های مختلف، ظرفیت تازه‌ای برای تولید و ارائه آثار هنری ایجاد کند.

اردبیلی با اشاره به اهمیت الگوی سوم زن مسلمان تصریح کرد: در برخی الگو‌های سنتی و همچنین نگاه‌های مادی‌گرایانه، همواره میان زنانگی و نقش‌آفرینی اجتماعی نوعی تعارض مطرح بوده و زنان ناچار به انتخاب میان این دو معرفی شده‌اند؛ در حالی که الگوی مبتنی بر مبانی ایرانی و اسلامی نشان می‌دهد زنانگی و عاملیت اجتماعی می‌توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و ترکیبی مؤثر برای حل مسائل جامعه ایجاد کنند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: امروز حضور زنان توانمند در عرصه‌های مختلف نشان می‌دهد که این ظرفیت دیگر صرفاً یک شعار نیست. زنان توانسته‌اند با حفظ ویژگی‌ها و هویت زنانه خود، در حوزه‌های گوناگون به جایگاه‌های اثرگذار دست پیدا کنند.

هنر‌های نمایشی بستری برای روایتگری زنان است

اردبیلی با اشاره به جایگاه هنر‌های نمایشی در بازتاب رویداد‌های اجتماعی و تاریخی گفت: یکی از عرصه‌هایی که ظرفیت‌های زنانه و مادرانه می‌تواند در آن با نقش‌آفرینی اجتماعی پیوند بخورد، هنر‌های نمایشی است. زنان با نوع نگاه و شیوه روایتگری خود می‌توانند در بازنمایی وقایع، انتقال مفاهیم و روایت تجربه‌های اجتماعی به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: هنر‌های نمایشی این امکان را فراهم می‌کند که روایت رویداد‌ها به زبانی قابل فهم برای گروه‌های مختلف جامعه، با سلایق و دیدگاه‌های متفاوت، ارائه شود و حتی ظرفیت انتقال این روایت‌ها به مخاطبان بین‌المللی نیز وجود داشته باشد.

رئیس رویداد ملی هنر‌های نمایشی ایراندخت با بیان اینکه شکل‌گیری این جریان هنری فراتر از انتظارات اولیه بوده است، اظهار کرد: در این رویداد، هنرمندان مستعدی از نقاط مختلف کشور حول مفاهیم مشترکی همچون ایران، وطن و آینده مشترک گرد هم آمده‌اند و آثار ارزشمندی خلق کرده‌اند.

وی با قدردانی از همراهی حوزه هنری و شهرداری منطقه ۶ تهران در برگزاری این رویداد گفت: یکی از ویژگی‌های قابل توجه ایران‌دخت آن است که مجموعه نمایش‌ها و فرایند تولید آنها با اتکا به توانمندی زنان شکل گرفته است. حضور بانوان در تخصص‌های مختلف مورد نیاز برای تولید آثار نمایشی نشان می‌دهد که ظرفیت حرفه‌ای قابل توجهی در میان هنرمندان زن کشور وجود دارد.

ضرورت ایجاد پایگاه‌های دائمی هنر‌های نمایشی بانوان

اردبیلی با تأکید بر اینکه ظرفیت ایجادشده در رویداد ایران‌دخت باید حفظ و تقویت شود، تصریح کرد: این حرکت نباید به یک رویداد مقطعی تبدیل شود، بلکه لازم است با فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب، زمینه استمرار فعالیت گروه‌های نمایشی بانوان در طول سال فراهم شود.

وی با اشاره به امکانات شهرداری تهران در این حوزه گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ هکتار فضای ویژه بانوان در شهر تهران وجود دارد. بوستان‌های بانوان، مجموعه‌های شهربانو و شهردخت از جمله زیرساخت‌هایی هستند که در مناطق مختلف پایتخت فعالیت می‌کنند و می‌توان از ظرفیت آنها برای گسترش فعالیت‌های هنری بهره گرفت.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: تعدادی از این مجموعه‌ها دارای سالن‌های سرپوشیده مناسب برای اجرای نمایش هستند و برخی بوستان‌های بانوان نیز در فصل‌های مناسب سال امکان برگزاری نمایش‌های روباز را دارند. تلاش می‌کنیم با تکمیل تجهیزات مورد نیاز، زمینه میزبانی این فضا‌ها از اجرا‌های نمایشی در طول سال فراهم شود.

اردبیلی ابراز امیدواری کرد که رویداد ایراندخت آغاز مسیری برای توسعه پایگاه‌های دائمی هنر‌های نمایشی بانوان در نقاط مختلف تهران باشد و در آینده این ظرفیت به سایر استان‌های کشور نیز گسترش پیدا کند.

هنر‌های نمایشی نباید به مخاطبان محدود و خاص اختصاص داشته باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح رویکرد مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در حمایت از فعالیت‌های هنری بانوان گفت: در سال‌های گذشته حمایت‌هایی از تولیدات هنری زنان، از جمله نمایش‌های بانوان، انجام می‌شد که بخش مهمی از آن به خرید بلیت و فراهم‌کردن امکان استفاده شهروندان از آثار هنری با هزینه کمتر اختصاص داشت.

اردبیلی ادامه داد: در رویداد ایراندخت تلاش کرده‌ایم این همکاری را عمیق‌تر کنیم. اگرچه مسئولیت اصلی شکل‌گیری این جریان هنری بر عهده فعالان و مجموعه‌های تخصصی هنر بوده است، اما از ابتدای مسیر برای حمایت از تداوم فعالیت‌ها و جلوگیری از توقف این جریان، همکاری و برنامه‌ریزی مشترکی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش دسترسی شهروندان به آثار نمایشی اظهار کرد: یکی از مسائل موجود، محدود بودن ظرفیت ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان است. هنرمندان برای تولید یک اثر نمایشی زمان و تلاش فراوانی صرف می‌کنند تا یک مفهوم، ارزش، فضیلت یا نقد اجتماعی را از طریق زبان هنر به جامعه منتقل کنند؛ از سوی دیگر، شهروندان نیز علاقه‌مند به استفاده از این آثار هستند، اما امکانات موجود همیشه پاسخگوی این نیاز نیست.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: در سال‌های اخیر از بسیاری از دختران جوان شنیده‌ایم که استفاده از برخی محصولات هنری، به‌ویژه تئاتر، به دلیل هزینه‌های بالا به فعالیتی تجملی تبدیل شده است. باید تلاش کنیم با افزایش ظرفیت اجرا و استفاده از زیرساخت‌های موجود در شهر، امکان بهره‌مندی گروه‌های بیشتری از شهروندان از آثار نمایشی فراهم شود.

اردبیلی تأکید کرد: اتصال ظرفیت هنرمندان زن به زیرساخت‌های شهرداری تهران و جمعیت گسترده مخاطبان علاقه‌مند می‌تواند به توسعه هنر‌های نمایشی کمک کند. با استفاده از سالن‌ها و فضا‌های موجود در مجموعه‌های ویژه بانوان، ظرفیت تازه‌ای به سالن‌های حرفه‌ای نمایش افزوده می‌شود و امکان دسترسی شهروندان به تئاتر افزایش می‌یابد.

وی همچنین ارتباط گسترده‌تر هنرمندان با مخاطبان را زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آثار دانست و گفت: هنرمندان از طریق دریافت بازخورد‌های مستقیم مخاطبان می‌توانند شناخت دقیق‌تری از مسائل جامعه به دست آورند و آثار خود را متناسب با نیاز‌ها و دغدغه‌های مردم توسعه دهند. در مقابل، مخاطبان نیز با دسترسی بیشتر به آثار هنری باکیفیت، فرصت ارتقای سلیقه و شناخت هنری خود را پیدا می‌کنند.

اردبیلی با اشاره به استقبال شهروندان از برنامه‌های حمایتی سال‌های گذشته افزود: تجربه خرید و عرضه بلیت نمایش‌ها برای شهروندان نشان داده است که تقاضای قابل توجهی برای استفاده از این آثار وجود دارد و می‌توان با توسعه امکانات، زمینه بهره‌مندی گروه‌های بیشتری از مردم را فراهم کرد.

وی در عین حال با تأکید بر ضرورت ارزیابی و اصلاح شیوه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: هر الگوی جدیدی ممکن است در مسیر اجرا با اشکالاتی همراه باشد. از نقد‌ها استقبال می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد با استفاده از تجربه‌های به‌دست‌آمده، این مدل همکاری و حمایت را بهبود دهیم.

تقویت همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی از اهداف اصلی رویداد «ایران‌دخت»

مریم شعبانی، مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره نیز در نشست خبری رویداد ملی هنر‌های نمایشی «ایران‌دخت» با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌های نمایشی بانوان گفت: برگزاری این رویداد پاسخی به نیاز‌ها و تقاضا‌های موجود در حوزه تئاتر بانوان است. در بررسی‌های انجام‌شده از سوی حوزه هنری و دفتر تئاتر بانوان، حدود ۳۰۰ گروه نمایشی بانوان در استان‌های مختلف کشور و شهر تهران شناسایی شدند که در زمینه اجرای نمایش ویژه بانوان فعالیت دارند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت این گروه‌ها، تصمیم گرفتیم زمینه‌ای برای سازماندهی فعالیت‌ها، حمایت از هنرمندان و تقویت توان علمی، اجرایی و تولیدی گروه‌های تئاتر بانوان فراهم کنیم. بر همین اساس، نخستین اقدام دفتر تئاتر بانوان حوزه هنری، طراحی و برگزاری یک رویداد ملی هنر‌های نمایشی با حضور بانوان و برای مخاطبان زن بود تا گروه‌های فعال در این حوزه بتوانند در یک بستر مشترک گرد هم آیند.

شعبانی با بیان اینکه تقویت همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی از اهداف اصلی این رویداد است، تصریح کرد: تلاش کردیم با گردهم‌آوردن گروه‌های هنری از اقشار و مناطق مختلف کشور، زمینه تعامل و همبستگی بیشتر میان هنرمندان را فراهم کنیم. در کنار این موضوع، بازنمایی هویت فرهنگی اقوام ایرانی نیز یکی دیگر از اهداف مهم «ایران‌دخت» به شمار می‌رود.

مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره ادامه داد: ایران از گنجینه ارزشمندی از آیین‌ها، مراسم بومی، ادبیات و اسطوره‌ها برخوردار است. یکی از اهداف ما این بود که هنرمندان و کارگردانان با بهره‌گیری از خلاقیت و ابتکار هنری خود، بار دیگر به این ظرفیت‌های فرهنگی بپردازند و آنها را در قالب آثار نمایشی روی صحنه ببرند.

برگزاری رویداد ملی «ایران‌دخت» از سوم تا نهم آذرماه

وی با تشریح بخش‌های مختلف رویداد ملی «ایران‌دخت» گفت: این رویداد در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های حرکتی و نمایش‌های میدانی طراحی شد و در مجموع، بیش از ۹۳ گروه نمایشی از سراسر کشور با ارسال آثار خود در آن مشارکت کردند. آثار دریافت‌شده در مراحل مختلف مورد بازبینی و داوری قرار گرفتند و تعدادی از آنها برای حضور در رویداد انتخاب شدند.

شعبانی در ادامه به اجرای بخشی از آثار نمایشی در فضا‌های عمومی شهر اشاره کرد و افزود: در ایام جنگ رمضان، تعدادی از آثار برگزیده بخش نمایش‌های میدانی با همت پایگاه بسیج شهید آوینی در میدان‌های شهر اجرا شدند. در آن روز‌ها هنرمندان در کنار مردم حضور داشتند و با اجرای نمایش در فضا‌های عمومی، ارتباط مستقیمی با مخاطبان برقرار کردند. این اجرا‌ها با استقبال قابل توجه مردم همراه شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی اجرا‌های میدانی، آثار برتر این بخش بار دیگر انتخاب شدند و قرار است هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «ایران‌دخت» از سوم تا نهم آذرماه، مجدداً در میدان‌های شهر به اجرا درآیند.

مدیر دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنر‌های نمایشی سوره با تأکید بر اینکه «ایراندخت» نباید به یک برنامه مقطعی محدود شود، اظهار کرد: نگاه ما به این رویداد، نگاهی بلندمدت است. هدف این است که جریانی مستمر در حوزه هنر‌های نمایشی بانوان شکل بگیرد و هنرمندان بتوانند در سال‌های آینده نیز از فرصت تولید، اجرا و ارائه آثار خود برخوردار باشند.