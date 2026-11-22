به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سه عضو یک باند غیربومی سرقت طلاجات منازل در آمل دستگیر و یک دستگاه خودروی دنا که برای جابه‌جایی اموال سرقتی و فرار از صحنه جرم استفاده می‌شد، توقیف شد.

سرهنگ نیما تقوی، فرمانده انتظامی شهرستان آمل، گفت: مأموران پلیس آگاهی با پایش‌های میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، موفق شدند سه نفر از اعضای این باند را در جریان فعالیت‌های مجرمانه دستگیر کنند.

وی افزود: خودروی دنا مورد استفاده متهمان نیز در جریان این عملیات توقیف شد.

فرمانده انتظامی آمل با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان گفت: پرونده در حال رسیدگی قضایی است و اقدامات قانونی برای برخورد با متهمان ادامه دارد.