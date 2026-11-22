وزیر بهداشت، با اشاره به اهمیت مقوله تاب‌آوری در نظام سلامت، گفت: تاب‌آوری منحصر به زمان جنگ نیست و باید در همه شرایط به تاب‌آوری فکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی، در همایش مدیران پرستاری با عنوان ارتقای تاب‌آوری حرفه‌ای در جامعه پرستاری که صبح یکشنبه یکم آذر ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار شد، اظهار داشت: تاب‌آوری منحصر به زمان جنگ نیست و باید در همه شرایط به تاب‌آوری فکر کرد.

وی افزود: ما این بحث ها را باید از محیط بسته همایش بیرون ببریم و بتوانیم تاب‌آوری را سازماندهی کنیم.

وزیر بهداشت گفت: نگاه مترون با کار فردی و گروهی پرستاران، از اهمیت زیادی برخوردار است.

ظفرقندی ادامه داد: در جنگ اخیر، همه نیروهای سلامت پای کار بودند و این خیلی مهم است.

وی خطاب به مترون ها و مدیران پرستاری، افزود: تاب‌آوری با سختی دادن متفاوت است. اگر شرایطی ایجاد کنیم که تاب‌آوری شکل بگیرد؛ بهره‌وری نیز افزایش خواهد یافت.

وزیر بهداشت گفت: ایجاد امکانات رفاهی برای پرسنل، موضوعی است که بعضی ها متوجه آن نیستند و نمی دانند بسته تاب‌آوری چیست.

ظفرقندی با اشاره به موضوع جنگ، تاکید کرد: مردم ما در جنگ اخیر حماسه آفریدند.

وی با عنوان این مطلب که مترون ها باید پخته تر عمل کنند، افزود: امیدوارم با تسری این همایش ها، وظیفه ای که بر عهده ما گذاشته شده است، به خوبی انجام دهیم.