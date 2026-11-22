به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی» با بخش‌هایی از جمله پاسداشت شهدا، ترویج معارف قرآنی و موضوع مهدویت، پخش می شود.

این برنامه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵، شنوندگان را همراهی می‌کند. در بخش «پاسداشت شهدا»، برنامه به سردار شهید محمد شیرازی تقدیم می‌شود و در بخش «سخن عشق»، فراز‌هایی از بیانات رهبر شهید پخش خواهد شد.

«یک حدیث و یک نکته» با حضور تلفنی آمنه احمدی، دکترای علوم قرآنی، به معارف حدیثی می‌پردازد. بخش «باران تویی» با موضوع مهدویت و «آیات بیداری» با حضور تلفنی حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی و با نگاهی به موضوع روز و آیات قرآن، دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه‌اند. تلاوت قرآن، اذان و نیایش و همچنین بخش اخلاقی «درنگ» نیز در برنامه گنجانده شده است.

رضا صفری نویسنده و مشاور محتوایی، فاطمه ترسا تهیه‌کننده، حامد عباسی گوینده این برنامه هستند.

مجله ادبی رادیویی «ققنوس» با تمرکز بر چالش‌های آموزش بومی و رویداد‌های ادبی، پخش می شود.

«ققنوس» با طرح پرسشی کلیدی پیرامون «بومی‌سازی آموزش در مناطق مختلف کشور و تأثیر آن بر عدالت آموزشی یا افزایش فاصله یادگیری دانش‌آموزان»، ابعاد گوناگون این موضوع را با حضور کارشناسان بررسی می‌کند.

در همین راستا، برنامه‌ریزی برای گفت‌و‌گو با محمدجعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران، پیرامون مرز باریک میان تنوع فرهنگی و هویت ملی در بستر آموزش پخش می‌شود

همچنین در بخش دیگری از این مجله ادبی، با طیبه اژه‌ای، دبیر اجرایی جایزه «روباه شنی»، پیرامون حواشی و دستاورد‌های اختتامیه دومین دوره این جایزه ادبی گفت‌و‌گو خواهد شد.

بخش‌های موضوعی و برنامک‌های متنوعی همچون «یک شعر، یک شاعر»، «وطن فارسی» و «ایرانی بخوانیم» از دیگر بخش‌هایی است که طبع مخاطبان فرهنگ‌دوست را سیراب می‌کند.

«ققنوس» به تهیه کنندگی و نوبسندگی معصومه علوی‌نکو، مشاور محتوایی مرتضی صداقتگو، گزارشگری علیرضا نوری و گویندگی مهدی محمدیان شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ پخش می‌شود.

مجله فرهنگی و هنری «هفت اقلیم» هم‌زمان با روز جهانی صنعت سرب و روی، با رویکردی نوآورانه و ساختاری پژوهشی، به واکاوی پیوند‌های ژرف میان صنعت، فلز و هنر‌های سنتی ایران و جهان می‌پردازد.

این برنامه زنده که ساعت ۲۰ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ پخش می شود، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از بخش‌های متنوع، مرز‌های میان صنعتگری و آفرینش هنری را روایت کند.

«هفت اقلیم» در بخش آغازین خود با طرح پرسشی تخصصی پیرامون هنر‌های سنتی ایران در بستر فلز، مخاطب را به اندیشه وامی‌دارد. در «اقلیم خیال»، ابعاد شخصیتی و هنری «بن‌venuto چلینی» (Benvenuto Cellini)، زرگر و مجسمه‌ساز نام‌آور ایتالیایی از چهره‌های شاخص مکتب منریسم، واکاوی می‌شود و اصطلاح تخصصی Mannerism در بخش «فرهنگ لغت هنری» را حمیرا فراتی توضیح می‌دهد.

نمایش‌رادیویی «شاه میداس»، با الهام از افسانه کهن پادشاه زرپوش، پیوند میان طمع و هنر را به تصویر می‌کشد. همچنین در بخش «اقلیم نقش و نگار»، جایگاه فلز در هنر‌های تزئینی و هنر اصیل خاتم‌کاری در گفت‌و‌گو با عباسعلی ایوبی، خاتم‌کار نمونه اصفهان، کالبدشکافی می‌شود. پرونده ویژه برنامه نیز به این پرسش کلیدی اختصاص دارد که «مرز میان صنعتگری و هنرمندی کجاست و چه زمانی یک اثر فلزی به شاهکاری هنری بدل می‌شود؟»

مرور مهم‌ترین رویداد‌های هنری روز با عرفان شهبازی و گفت‌و‌گو با حمیدرضا هراسانی، جانشین بسیج هنرمندان کشور، پیرامون برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته بسیج، از دیگر بخش‌های این رادیومجله است.

نگین خواجه‌نصیر گویندگی، ارسلان جولایی بازیگری، بهار آزادی هماهنگی و فضای مجازی، فاطمه ترسا نویسندگی و سردبیری و سعید فرح‌آبادی تهیه‌کنندگی «هفت اقلیم» امشب را بر عهده دارند.

برنامه «باغ دانایی» با زنگ علوم، نمایش‌های نوجوانانه و معرفی کتاب، کودکان را به سفری خیالی به اعماق اقیانوس و دنیای قصه‌ها می‌برد. همچنین کارگاه قرآنی «یک سوره، یک قرار با خدا» دوشنبه دوم آذر در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

«باغ دانایی» با همکاری باغ کتاب تهران، از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۷ تا ۱۸ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

در بخش «زنگ علوم» یکشنبه اول آذر، سارینا سیفی، نماینده نوجوان اتاق فکر برنامه، این پرسش را با مخاطبان در میان می‌گذارد: «اگر یک کتاب قصه سحرآمیز داشتید که با ورق زدن آن می‌توانستید به اعماق اقیانوس سفر کنید، دوست داشتید داستان زندگی کدام موجود دریایی را بخوانید؟» دلفین، اختاپوس، کوسه و اسب دریایی گزینه‌های این پرسش‌اند.

نمایش «بابا باغی و بی‌بی سبزینه»، دکلمه نیایش‌هایی برگرفته از صحیفه سجادیه در بخش «گلدسته‌های کوچک» با اجرای ویدا آزادی و سپیده زهرا سادات ابوترابی، و مسابقه «نهال دانش» با اجرای دو نمایش نوجوانانه، از دیگر بخش‌های برنامه است. نمایش‌های «مرغان کارآگاه» و «شتر خوش‌باور» با الهام از داستان‌های جلد نخست کتاب «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» اثر مهدی آذریزدی و برگرفته از حکایت‌های کلیله و دمنه اجرا می‌شوند. معرفی کتاب مرتبط با موضوع روز و خوانش بخشی از آن در «گلچین باغ» و گزارش نوجوانانه از دیگر بخش‌های «باغ دانایی» است.

در ادامه برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان، کارگاه «یک سوره، یک قرار با خدا» با هدف آشنایی کودکان و‌نوجوانان با قرآن کریم و پیام‌های آن، دوشنبه دوم آذر ساعت ۱۶ تا ۱۷ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود. علیرضا نداف، مدرس قرآن و قاری ممتاز کشوری، مدرس این کارگاه است. شرکت در این برنامه رایگان است و برای کودکان هدیه‌ای در نظر گرفته شده است.

فاطمه ترسا نویسنده و تهیه‌کننده، سکینه ارجمندی گوینده، حمیرا فراتی گزارشگر و علیرضا تابان و گیتی معینی بازیگران «باغ دانایی» هستند.

برنامه «کتابگردی» با محوریت معرفی مفاخر ایران‌زمین، بررسی نقش نخبگان در فرهنگ و اندیشه و بازخوانی نام‌آوران کشور در کتاب‌ها، پخش می شود.

در بخش «کتاب‌دوست»، دکتر محسن شاه‌رضایی، نویسنده و پژوهشگر و مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان، درباره جایگاه مفاخر ایران‌زمین و ضرورت معرفی و الگوسازی از چهره‌های برجسته فرهنگی و علمی گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین محمدعلی مؤمنی، نویسنده و پژوهشگر، در بخش معرفی کتاب، به بررسی اثری با موضوع نام‌آوران سرزمین می‌پردازد و نقش کتاب‌ها را در بازشناسی مفاخر و انتقال میراث فکری و فرهنگی ایران بررسی می‌کند.

گزارش مردمی با حمیرا فراتی، بخش دیگری از برنامه «کتابگردی» است که در آن، دیدگاه مردم درباره مفاخر ایران‌زمین و میزان آشنایی آنان با چهره‌های تأثیرگذار فرهنگی و علمی شنیده می‌شود.

تهیه‌کنندگی برنامه «کتابگردی» را محمدرضا حاج‌حیدری بر عهده دارد. این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود.

برنامه «میز فرهنگ» موضوع نظارت بر نهاد‌های فرهنگی و ضرورت پاسخ‌گویی ناظران را با طرح این پرسش محوری بررسی می‌کند: «چه کسی بر ناظران نظارت می‌کند؟»

این برنامه با حضور دکتر عباس صفایی‌مهر، کارشناس برنامه، به واکاوی ابعاد مختلف نظارت فرهنگی اختصاص دارد.

در این برنامه، مفهوم نظارت در حوزه فرهنگ و دامنه آن بررسی می‌شود، از جمله اینکه نظارت باید بر محتوا، فرایند تصمیم‌گیری یا نتایج و آثار فعالیت‌های فرهنگی اعمال شود. تفاوت میان نظارت و دخالت و راه‌های حفظ آزادی و خلاقیت در فرایند‌های فرهنگی نیز از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته خواهد شد.

«میز فرهنگ» همچنین با طرح این پرسش که چه نهاد‌هایی بر عملکرد دستگاه‌های فرهنگی نظارت می‌کنند، خلأ‌ها و آسیب‌های موجود در این زمینه را بررسی می‌کند. جایگاه نهاد‌های نظارتی، صنفی و قانونی، شیوه رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌های شهروندان و مسیر پیگیری مطالبات عمومی از دستگاه‌های فرهنگی، از جمله موضوعات این بخش است.

راهکار‌های تقویت نظارت مؤثر و پاسخ‌گو بر نهاد‌های فرهنگی، ضرورت گزارش‌دهی عمومی، شفافیت عملکرد و نقش مردم، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی در ارزیابی فعالیت دستگاه‌های فرهنگی نیز در گفت‌وگوی کارشناسی برنامه بررسی می‌شود. تجربه دیگر کشور‌ها در زمینه نظارت بر نهاد‌های فرهنگی و پاسخ‌گو کردن آنها، بخش دیگری از این گفت‌و‌گو خواهد بود.

در بخش گزارش، دیدگاه مردم درباره ضرورت نظارت بر نهاد‌های فرهنگی و میزان نقش‌آفرینی شهروندان در این حوزه شنیده می‌شود. «به نظر شما آیا نهاد‌های فرهنگی به نظارت نیاز دارند؟» و «اگر ناظر نهاد‌های فرهنگی بودید، نخستین تصمیم نظارتی شما چه بود؟» از جمله پرسش‌هایی است که گزارشگر برنامه با مردم در میان می‌گذارد. همچنین میزان تأثیرگذاری مردم بر عملکرد دستگاه‌های فرهنگی، موضوع دیگری است که در این بخش بررسی خواهد شد.

«میز فرهنگ» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی اسماعیل شامانیان، گویندگی حامد عباسی، گزارشگری حمیرا فراتی، هماهنگی بهاره آزادی و مسئولیت فضای مجازی نیما، ساعت ۱۶ تا ۱۷ پخش می‌شود.

برنامه «نیستان» با نگاهی تخصصی به پیوند موسیقی و رشد کودک، شناخت موسیقی دستگاهی ایران، تازه‌ترین رویداد‌های موسیقایی و ظرفیت‌های موسیقی اقوام و نواحی کشور، پخش می شود.

در بخش «موسیقی، کودک و خانواده» با روایت دکتر امید قبادی، آناتومی مغز و تأثیر موسیقی بر کودک بررسی می‌شود و مخاطبان با نقش این هنر در فرآیند رشد و پرورش کودکان آشنا می‌شوند.

بخش «شناخت موسیقی دستگاهی ایران» با روایت زنده‌یاد محمدرضا لطفی، به بررسی فرم‌های شعری در موسیقی ایرانی اختصاص دارد. همچنین در بخش «اخبار موسیقی»، تازه‌ترین رویداد‌های این حوزه از جمله آیین رونمایی از آلبوم «۷ مثنوی»، نشست تخصصی «نگاهی به جهان سمفونیک آهنگساز بزرگ انگلستان»، اجرای ارکستر «نغمه‌های جاویدان» و سلسله اجرا‌های موسیقی ویژه فصل پاییز مرور می‌شود.

«نیستان» در بخش «موسیقی اقوام و نواحی ایران» با روایت دامون شش‌بلوکی، تفاوت جغرافیای موسیقایی با جغرافیای سیاسی را بررسی می‌کند و به موسیقی ساربانی می‌پردازد، موسیقی‌ای که بخشی از تنوع فرهنگی و زیست‌بوم موسیقایی ایران را بازتاب می‌دهد.

یلدا احتشامی تهیه‌کنندگی و رضا مهدوی مشاوره محتوایی و اجرای کارشناسی این برنامه را که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود بر عهده دارند.