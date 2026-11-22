به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرهنگ مرتضی حقی با اشاره به استفاده از سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام افراد فاقد هویت اجتماعی، اتباع خارجی یا شرکت‌های بی‌نام‌ونشان توسط مجرمان سایبری گفت: این موارد در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه کلاهبرداران سایبری با ترفند‌های متنوع، از سیم‌کارت‌های بی‌هویت در مکان‌های مختلف و زمان‌های متفاوت بهره‌برداری می‌کنند، افزود: در برخی موارد نیز، سیم‌کارت‌های ثبت‌شده در اختیار شهروندان است، اما کلاهبرداران از طریق روش‌های مختلف به آن دسترسی پیدا کرده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با تشریح روش‌های استعلام سیم‌کارت، اظهار داشت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به دفاتر اپراتور‌های تلفن همراه یا با ارسال کد ملی ۱۰ رقمی خود به سامانه اختصاصی، از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام خود مطلع شوند.

سرهنگ حقی تاکید کرد: در صورت مشاهده سیم‌کارت‌های مشکوک و یا بی‌هویت، شهروندان باید در اسرع وقت به دفتر اپراتور مربوطه مراجعه کرده و برای قطع خدمات آن سیم‌کارت اقدام کنند.

وی گفت: استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و اپلیکیشن‌های مرتبط، از دیگر روش‌های موجود برای استعلام وضعیت سیم‌کارت‌ها و مدیریت شماره‌های ثبت‌شده است.