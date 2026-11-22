فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از اجرای برنامه‌ای جامع برای تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی، پیشگیری از زنده‌گیری، خرید و فروش و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی و مقابله با تهدیدات بهداشتی ناشی از این فعالیت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از جمعیت پرندگان وحشی، گفت: خرید و فروش، زنده‌گیری و جابه‌جایی غیرمجاز پرندگان وحشی علاوه بر وارد کردن آسیب جدی به جمعیت حیات‌وحش و برهم زدن تعادل محیط زیستی زیستگاه‌های طبیعی، می‌تواند زمینه‌ساز انتقال و انتشار بیماری‌های خطرناکی از جمله آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان شود.

مسعود روانان افزود: در همین راستا، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و نظارتی در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان‌ها قرار گرفته است تا با همکاری دستگاه‌های مسئول، از تخلفات مرتبط با زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش و حمل غیرمجاز پرندگان وحشی پیشگیری شود.

وی گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی، فضای مجازی و تشکل‌های زیست‌محیطی برای آگاه‌سازی شهروندان درباره پیامد‌های زیست‌محیطی و بهداشتی خرید و نگهداری پرندگان وحشی، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان افزود: در این زمینه از عموم دوستداران محیط زیست و حیات وحش انتظار می‌رود از خرید و جابه‌جایی این گونه‌ها خودداری کنند.

روانان با اشاره به نقش مشارکت مردمی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه زنده‌گیری، عرضه یا خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ یا مراجعه به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست و پاسگاه محیط‌بانی گزارش کنند.

وی همچنین از تشدید گشت‌ها و پایش‌های میدانی خبر داد و گفت: افزایش گشت‌های کنترلی و نظارتی در مراکز عرضه پرندگان، حاشیه تالاب‌ها، آبگیر‌ها زیستگاه‌های طبیعی و سایر نقاط مستعد خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی از جمله اقدامات اجرایی در این زمینه خواهد بود.

روانان افزود: کنترل مبادی ورودی و خروجی استان، مسیر‌های حمل‌ونقل و نقاط احتمالی انتقال این پرندگان با همکاری دستگاه‌های مسئول تشدید خواهد شد تا از هرگونه جابه‌جایی غیرقانونی گونه‌های حیات‌وحش جلوگیری شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: شناسایی عوامل شکار، زنده‌گیری، عرضه، خرید و فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز پرندگان وحشی و برخورد قاطع و قانونی با آنان در چارچوب ضوابط و مقررات، به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.

روانان افزود: حفاظت از پرندگان وحشی تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست و همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم در خودداری از خرید این گونه‌ها و گزارش تخلفات، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از تنوع زیستی، حفظ سلامت محیط زیست و پیشگیری از تهدیدات بهداشتی دارد.