در ادامه اجتماعات شبانه مردم شهرستان اشکذر یزد، دویست‌ و شصت‌ و هفتمین شب این گردهمایی مردمی با برگزاری محفل نورانی انس با قرآن کریم در میدان نماز این شهر همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در ادامه اجتماعات شبانه و حضور مستمر مردم شهرستان اشکذر، دویست‌وشصت‌وهفتمین شب این گردهمایی مردمی با برگزاری محفل نورانی انس با قرآن کریم در میدان نماز این شهر همراه شد.

در این برنامه معنوی، نوای روح‌بخش تلاوت قرآن کریم فضای اجتماع را عطرآگین کرد و مردم حاضر با گوش سپردن به آیات نورانی وحی، لحظاتی سرشار از آرامش، معنویت و همدلی را تجربه کردند.

برگزاری این محفل قرآنی در کنار حضور شبانه مردم، جلوه‌ای از پیوند اجتماعات مردمی با ارزش‌های دینی و فرهنگ قرآنی بود؛ برنامه‌ای که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و پیام قرآن، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش فرهنگ انس با کلام الهی برگزار شد.