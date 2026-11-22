مردم دیار دارالمومنین همدان در نهضت میدان و در دویست و شصت و ششمین شب متوالی حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دویست و شصت و ششمین روز از آغاز جنگی که دشمن تصور می‌کرد در چند روز به پایان خواهد رسید، اما امروز ایران همچنان مقتدر ایستاده و دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

همدانی‌ها می‌گویند اکنون نسبت به قبل از جنگ، کشور و مردم قوی تری هستیم و با اعتماد به نفس بیشتر تا پیروزی کامل پیش می‌رویم.

رونمایی از پرچم اهدایی مقام معظم رهبری به اجتماع شبانه مردم همدان، موجب تقویت روحیه، دلگرمی و فریاد‌های بلندتر از همیشه بر سر دشمن ناجوانمرد شد که با محاصره و تحریم خلاف قوانین بین المللی، قصد به زانو درآوردن این ملت را دارد.

حجت الاسلام محمد ابراهیم دارابی سوله، رابط پرچم داران استان همدان گفت: این پرچم که یک سمت آن پرچم ایران و سمت دیگر تقریظ با دست خط آقاسید مجتبی خامنه‌ای است، به میادین و مردم حاضر در خیابان‌ها اهدا شده است.