به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد (محسن) محمدی دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با اعلام آثار راه‌یافته به این دوره از جشنواره گفت: از میان ۲۰ اثر نمایشی ثبت‌شده در دبیرخانه، پس از برگزاری مرحله انتخاب با حضور هیئت داوران، هفت نمایش برای حضور در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی جشنواره برگزیده شدند.

وی افزود: رحمت امینی، ولی شالی و مجتبی دهدار، اعضای هیئت داوران مرحله انتخاب آثار بودند که مسئولیت ارزیابی و انتخاب نمایش‌های راه‌یافته به این دوره از جشنواره را بر عهده داشتند.

محمدی ادامه داد: در بخش رقابتی، نمایش‌های «تبار خون» به کارگردانی پارسا کامکار از بابل، «زیگ‌زاگ» به کارگردانی مهوانه آقاجانی از بابل، «ما به ناچاری» به کارگردانی آزاده رادمهر و امیرعلی مهرعلی‌تبار از بابل، «مینا» به کارگردانی حمید ناطقی از ساری و «آنتیگونه» به کارگردانی فریبرز رسولی‌پور از تنکابن به جشنواره راه یافته‌اند.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران گفت: در بخش غیررقابتی نیز نمایش‌های «نسبت خونی» به کارگردانی اسفندیار بهاری از قائم‌شهر و «مجلس قربانی سنمار» به کارگردانی میلاد مسعودی از ساری انتخاب شده‌اند.

سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران، اواسط آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر ساری برگزار می‌شود و گروه‌های نمایشی منتخب استان در دو بخش رقابتی و غیررقابتی به اجرای آثار خود خواهند پرداخت.