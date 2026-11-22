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پنج نمایش در بخش رقابتی و دو نمایش در بخش غیررقابتی سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد (محسن) محمدی دبیر سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با اعلام آثار راهیافته به این دوره از جشنواره گفت: از میان ۲۰ اثر نمایشی ثبتشده در دبیرخانه، پس از برگزاری مرحله انتخاب با حضور هیئت داوران، هفت نمایش برای حضور در بخشهای رقابتی و غیررقابتی جشنواره برگزیده شدند.
وی افزود: رحمت امینی، ولی شالی و مجتبی دهدار، اعضای هیئت داوران مرحله انتخاب آثار بودند که مسئولیت ارزیابی و انتخاب نمایشهای راهیافته به این دوره از جشنواره را بر عهده داشتند.
محمدی ادامه داد: در بخش رقابتی، نمایشهای «تبار خون» به کارگردانی پارسا کامکار از بابل، «زیگزاگ» به کارگردانی مهوانه آقاجانی از بابل، «ما به ناچاری» به کارگردانی آزاده رادمهر و امیرعلی مهرعلیتبار از بابل، «مینا» به کارگردانی حمید ناطقی از ساری و «آنتیگونه» به کارگردانی فریبرز رسولیپور از تنکابن به جشنواره راه یافتهاند.
دبیر سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران گفت: در بخش غیررقابتی نیز نمایشهای «نسبت خونی» به کارگردانی اسفندیار بهاری از قائمشهر و «مجلس قربانی سنمار» به کارگردانی میلاد مسعودی از ساری انتخاب شدهاند.
سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران، اواسط آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر ساری برگزار میشود و گروههای نمایشی منتخب استان در دو بخش رقابتی و غیررقابتی به اجرای آثار خود خواهند پرداخت.