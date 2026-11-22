وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از پایان سفر رسمی به ارمنستان، با شرکت در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، گزارشی از دیدار‌ها و رایزنی‌های انجام‌شده با مقام‌های دولتی و فعالان صنعت فناوری این کشور ارائه کرد و به مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دوجانبه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از پایان سفر رسمی به ارمنستان، از فرودگاه به وزارتخانه رفت تا جلسه شورای معاونان را برگزار کند؛ سیدستار هاشمی در این جلسه گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها و مذاکرات سفر ارائه کرد و آخرین وضعیت چند طرح و موضوع اجرایی وزارتخانه نیز در دستور کار بررسی قرار گرفت.

گزارش وزیر از محور‌های همکاری با ارمنستان

وزیر ارتباطات با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مقام‌های ارمنستان، توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، تبادل داده و امنیت و تاب‌آوری سایبری را از محور‌های اصلی این سفر برشمرد. همچنین ظرفیت‌های مشترک برای گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تعامل بخش خصوصی دو کشور بررسی شد.

حضور در نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دیجی‌تک اکسپو ۲۰۲۶، بازدید از شهر مهندسی ایروان و مرکز فناوری‌های خلاق تومو و بررسی ظرفیت‌های همکاری در حوزه فناوری‌های پیشرفته و آموزش مهارت‌های دیجیتال از دیگر برنامه‌های این سفر بود. در این دیدارها، زمینه‌های تبادل تجربه و ارتباط میان زیست‌بوم‌های نوآوری و مراکز آموزشی دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در حاشیه سفر، تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی پست ایران و پست ارمنستان با محور توسعه تبادل مرسولات، همکاری‌های ترانزیتی و تجارت الکترونیکی به امضا رسید.

بررسی آخرین وضعیت طرح‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات

در ادامه جلسه شورای معاونان، آخرین گزارش از وضعیت زیست‌بوم‌های دولت هوشمند و پلتفرم‌های «ایران‌بوم» ارائه شد. در این بخش، میزان همکاری بین‌دستگاهی برای پیشبرد پلتفرم‌های زیست‌بومی و آخرین وضعیت اقدامات دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در چارچوب گزارش‌های هفتگی و مستمر از وضعیت ارتباطات استان‌ها، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان گزارشی از آخرین وضعیت پوشش و اتصال فیبر نوری در این استان ارائه کرد.

گزارش حضور جمعی از معاونان در مناطق جنوبی کشور که درگیر پیامد‌های جنگ رمضان هستند نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. این بازدید‌ها در استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان و در پی دستور وزیر ارتباطات، با هدف بررسی میدانی و پیگیری مسائل و معضلات خدمات ارتباطی ناشی از جنگ انجام شده است.

در بخش دیگری از جلسه، گزارش تغییرات وضعیت بلوغ امنیتی تعدادی از سامانه‌های ارزیابی‌شده و اقدامات و فعالیت‌های راهبر امنیت وزارت ارتباطات ارائه و بررسی شد.

آخرین اقدامات و نتایج بازدید‌های میدانی از وضعیت مدیریت مصرف انرژی و سامانه‌های مدیریت هوشمند ساختمان (BEMS) در ساختمان ستادی وزارت ارتباطات و دستگاه‌های تابعه نیز در دستور کار شورای معاونان قرار گرفت.

جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات با هدف پیگیری برنامه‌های جاری، هماهنگی میان معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه و بررسی روند اجرای مأموریت‌ها و اولویت‌های این وزارتخانه، به‌صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود.