۱۲۰ غرفه با عطر انار، شیرینی‌های محلی و دست‌ساخته‌های بومی در جشنواره انار خانوک برپا شد تا جلوه‌ای از ظرفیت‌های کشاورزی، هویت فرهنگی و تلاش تولیدکنندگان این شهر را به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزی کرمان ، جشنواره انار خانوک با حضور پرشور مردم، مسئولان و کشاورزان برگزار شد و میزبان حدود ۱۲۰ غرفه‌دار بود؛ غرفه‌هایی که در آنها از انار تازه و رب انار تا شیرینی‌های محلی، صنایع دستی، محصولات زنبورداری و تولیدات مشاغل خانگی عرضه شد.

در خانوک، انار فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بخشی از هویت شهری است که نام و آوازه‌اش با دانه‌های درشت و خوش‌طعم این میوه سرخ گره خورده و باغدارانش سال‌ها با عشق و تلاش پای درختان انار ایستاده‌اند.

این جشنواره فرصتی برای دیده‌شدن دسترنج کشاورزان و معرفی توانمندی تولیدکنندگان بومی بود؛ زنانی که بسیاری از آنها با راه‌اندازی مشاغل خانگی، محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند و از این راه برای رونق اقتصاد خانواده تلاش می‌کنند.

در کنار غرفه‌های رنگارنگ، نوای موسیقی محلی نیز حال‌وهوای جشنواره را دلنشین‌تر کرد تا خانوک با انار‌های سرخش، میزبان جشنی از طعم، فرهنگ، همدلی و تلاش مردمانش باشد.