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هفته دهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال بوندسلیگای آلمان با برتری دورتموند و صدرنشینی این تیم ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بوروسیام مونشن گلادباخ ۰ - ۱ بوروسیا دورتموند (گل: فلیکس نمچا در دقیقه ۸۰)
بایرلورکوزن ۴ - ۰ پادربورن
آینتراخت فرانکفورت ۱ - ۰ هوفنهایم
الفرزبرگ ۰ - ۱ فرایبورگ
اونیون برلین ۱ - ۵ ار بی لایپزیش
شالکه ۰ - ۰ اشتوتگارت
* برنامه - یک شنبه اول آذر:
آگزبورگ - ماینتس
وردربرمن - هامبورگ
در جدول تیم بوروسیا دورتموندبا ۲۴ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۲۲ و ار بی لایپزیش با ۲۱ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.