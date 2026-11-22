به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بوروسیام مونشن گلادباخ ۰ - ۱ بوروسیا دورتموند (گل: فلیکس نمچا در دقیقه ۸۰)

بایرلورکوزن ۴ - ۰ پادربورن

آینتراخت فرانکفورت ۱ - ۰ هوفنهایم

الفرزبرگ ۰ - ۱ فرایبورگ

اونیون برلین ۱ - ۵ ار بی لایپزیش

شالکه ۰ - ۰ اشتوتگارت

* برنامه - یک شنبه اول آذر:

آگزبورگ - ماینتس

وردربرمن - هامبورگ

در جدول تیم بوروسیا دورتموندبا ۲۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های بایرن مونیخ و فرایبورگ با ۲۲ و ار بی لایپزیش با ۲۱ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.