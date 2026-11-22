استاندار یزد با اشاره به پیگیری طرح‌های تأمین و توزیع آب در استان گفت: عملیات اجرایی انتقال آب از دریا آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بخش باقی‌مانده مسیر انتقال به یزد، حداکثر طی یک سال و نیم آینده تکمیل شود.

خط دوم انتقال آب به یزد در دولت چهاردهم به بهره‌برداری می‌رسد

خط دوم انتقال آب به یزد در دولت چهاردهم به بهره‌برداری می‌رسد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد در نشست شورای آب استان با اشاره به استمرار جلسات این شورا برای بررسی مسائل حوزه آب اظهار داشت: تأمین انتقال، توزیع و مدیریت مصرف آب، سه محور اصلی فعالیت‌های استان است و تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب، علاوه بر تأمین نیاز امروز شهروندان، منابع آبی نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های آبرسانی افزود: ایجاد مخازن ذخیره آب طی دو سال گذشته و اجرای رینگ آبرسانی شهر یزد، نقش مؤثری در بهبود وضعیت تأمین آب داشته است؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد این طرح اجرا شده و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز تکمیل خواهد شد.

استاندار یزد ادامه داد: با اجرای این اقدامات، برخی مناطق که پیش‌تر با مشکل کیفیت آب مواجه بودند از طریق تلفیق منابع آبی به آب شرب باکیفیت‌تر و فشار مناسب‌تر دسترسی پیدا کرده‌اند اقدامات مشابهی نیز در شهرستان‌های میبد و اردکان انجام شده است.

بابایی با اشاره به طرح‌های انتقال آب به استان گفت: انتقال آب از دریا و طرح انتقال آب از سد خرسان، دو مسیر مهم تأمین آب پایدار برای استان هستند که پیگیری‌های لازم برای اجرای آنها در حال انجام است.

وی درباره آخرین وضعیت خط دوم انتقال آب از دریا تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح از حدود یک سال گذشته آغاز شده و بخش عمده مسیر در حال اجراست؛ با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری نشست با معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع قطعه باقی‌مانده انتقال آب به یزد نیز نهایی شده و اقدامات عملیاتی آن در حال انجام است.

استاندار یزد با بیان اینکه اجرای پروژه در اختیار پیمانکار ملی است، اظهار امیدواری کرد: مطابق تعهدات دریافت‌شده از مسئولان ملی، بخش باقی‌مانده مسیر انتقال آب به یزد حداکثر طی یک سال و نیم آینده تکمیل شود و این طرح در دولت چهاردهم به نتیجه برسد.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: حتی با وجود بهبود وضعیت تأمین آب، باید از اسراف و هدررفت منابع آبی جلوگیری کنیم و با حفر چاه‌های غیرمجاز نیز برخورد شود؛ چراکه آب سرمایه ملی است و حفاظت از آن مسئولیتی همگانی و بین‌نسلی است.