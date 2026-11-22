برنامه‌های «هیچ‌وقت دیر نیست» با موضوع مقایسه و زیاده خواهی در کودکان دوره دبستان و «دکتر سلام» با موضوع عفونت‌های حلق و بینی، امروز از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست»، با موضوع «مقایسه و زیاده خواهی در کودکان دوره دبستان» پخش می شود.

لیلا کاشانی وحید، کارشناس برنامه، در این قسمت به موضوع مقایسه و زیاده خواهی در کودکان دوره دبستان می‌پردازد.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با اجرای گیتی خامنه و به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» با موضوع «عفونت‌های حلق و بینی» و با اجرای دکتر کیانا فرهی پخش می شود.

دکتر اصغر مکارم، متخصص گوش، حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در این برنامه به موضوع عفونت‌های حلق و بینی می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.