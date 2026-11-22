به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد در نشست با فعالان صنعتی در اتاق ایران از عرضه نفت در بورس طی روزهای آینده خبر داد وگفت تدابیر لازم برای استفاده از ظرفیت بورس در فروش نفت اتخاذ شده است.



او افزود: در حوزه‌های تامین مالی و سرمایه گذاری در صنعت نفت، تقویت ساختار فروش نفت و بهینه سازی مصرف انرژی می‌توان از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده کرد.

آقای بورد با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با بخش خصوصی گفت: به ایجاد رابطه‌ای قوی با بخش خصوصی اعتقاد دارم و در سال‌های گذشته نیز همکاری‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به وضعیت تولید نفت و گاز کشور اظهار کرد: شرایط تولید در این حوزه نگران‌کننده نیست و در بخش نفت حتی امکان افزایش تولید وجود دارد، اما باید مشکلات صادرات را برطرف کنیم.

بورد از تشکیل اتاق فکر برای ارتباط مستمر با بخش خصوصی خبر داد و افزود: با دو مسئله روبه‌رو هستیم که یکی از آنها فروش نفت است که خوشبختانه با سازماندهی مجدد در این بخش، گشایش‌هایی ایجاد کرده‌ایم.

سرپرست وزارت نفت همچنین با اشاره به مشکلات تأمین گاز در پی شرایط ناشی از جنگ گفت: برای عبور از این شرایط به همکاری بیشتر در زمینه صرفه‌جویی گاز نیاز داریم و با مشارکت همه بخش‌ها می‌توانیم با ۲۰ درصد صرفه‌جویی، شرایط را مدیریت کنیم.